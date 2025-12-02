Несмотря на интенсивную терапию, украинским врачам пока не удалось стабилизировать состояние здоровья владыки…

1 декабря 2025 года Телеграм-канал Черкасской епархии «Черкасский Благовестник» сообщил об ухудшении состоянии здоровья митрополита Черкасского Феодосия, который был экстренно госпитализирован после возможного отравления неизвестными веществами. Верующих призывают усилить свои молитвы.

«Братья и сестры! Сообщаем, что сейчас митрополиту Феодосию оказывается квалифицированная медицинская помощь. Но, к сожалению, пока она не приносит положительных результатов. Более того, негативные диагностические показатели по внутренним органам продолжают расти, несмотря на интенсивную терапию», — сказано в сообщении.

«Врачами проводится всесторонняя диагностика, но причина ухудшения состояния здоровья владыки пока не выяснена. Просим всех православных христиан усилить молитвы о здравии и спасении митрополита Феодосия», — призвали в епархии.

Русская линия