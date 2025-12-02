В Молдове обостряется конфликт между Кишинёвской митрополией Московского Патриархата и так называемой «Бессарабской митрополией», находящейся в юрисдикции Румынской Православной Церкви. В связи с этим архиепископ Бельцкий Маркелл прокомментировал недавнее решение Апелляционной палаты Кишинёва, которое, по его мнению, может стать опасным прецедентом для захвата сотен молдавских храмов, и обвинил румынскую сторону в нарушении церковных канонов, сообщает портал Raskolam.net.

Как сообщает Telegram-канал «Первый в Молдове», архиепископ Маркелл заявил, что Румынская Православная Церковь всегда претендовала на наследие молдавского Православия. «В нарушение канонов РумПЦ назначает второго епископа в городе, где уже есть православный епископ. Зачем сеять пшеницу на поле, где она уже растёт и приносит плоды?» — задается вопросом иерарх. По его словам, речь идёт о стремлении «Бессарабской митрополии» захватить около восьмисот храмов, хотя это число используется образно.

Новый виток напряженности спровоцировало решение Апелляционной палаты Кишинёва по храму Святых Архангелов Михаила и Гавриила в селе Старые Дубоссары. Архиепископ Маркелл подчеркнул, что, хотя этот храм фактически давно перешёл в румынскую юрисдикцию, юридическое оформление этого перехода может стать «первым звеном в целой цепи подобных событий». Он назвал происходящее «топтанием на месте», которое преподносится как великая победа.

Кишинёвская митрополия намерена реагировать на ситуацию молитвой и юридическими действиями. Уже подано обращение в вышестоящую судебную инстанцию, поэтому решение Апелляционной палаты не является окончательным. Завершая свой комментарий, архиепископ Маркелл высказал резкую оценку действий румын: «Если вы обратитесь к недавней истории, то убедитесь: „Бессарабская митрополия“ никогда не жила по правде. Правда и „Бессарабская митрополия“ — вещи несовместимые».

Русская линия