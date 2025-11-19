Святейший Патриарх Кирилл: «Желая победы нашей армии, мы, безусловно, молимся о скорейшем прекращении войны на Украине»

19 ноября 2025 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством главы Всемирного Русского Народного Собора Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось пленарное заседание XXVII Всемирного Русского Народного Собора на тему «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг», сообщает Патриархия.Ru.

В президиуме Собора также присутствовали заместители главы ВРНС: управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий; сопредседатель регионального отделения ВРНС в Московской области, руководитель Научно-аналитического центра ВРНС, председатель комитета ВРНС по культуре, ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова, заместитель председателя Комиссии по культуре и культурно-историческому наследию Общественной палаты г. Москвы А. Щипков; член Общественной палаты Российской Федерации С. Рудов; председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия Православная» М. Иванов.

В работе Собора приняли участие иерархи, священники и монашествующие Русской Православной Церкви, представители органов государственной власти, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члены Бюро Президиума ВРНС, высшее духовенство традиционных религиозных организаций России, деятели науки, образования и культуры, представители общественности.

Прямая трансляция заседания шла на телеканалах «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

После того, как Святейший Патриарх Кирилл объявил Собор открытым, прозвучал гимн России.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с основным докладом.

«Желая победы нашей армии, мы, безусловно, молимся о скорейшем прекращении войны на Украине, переживая за судьбы наших братьев и сестер по обе стороны фронта. И для нас совершенно очевидно: чтобы не допустить нового столкновения братских народов и чтобы исключить подобные трагедии в дальнейшем по всему миру, необходимо навсегда лишить нацизм его идейной и правовой почвы. Это было бы достойным венцом того подвига, который совершили наши предки 80 лет назад. Добиться этого надо в мировом масштабе, закрепив, если так можно выразиться, противоядие против нацизма на международном уровне», — отметил Святейший Патриарх Кирилл.

Первый заместитель руководителя Администрации Президента России С. Кириенко огласил приветствие Президента Российской Федерации В. Путина.

Приветствие председателя Правительства РФ М. Мишустина зачитал заместитель председателя Правительства РФ Д. Чернышенко.

Приветственный адрес председателя Совета Федерации ФС РФ В. Матвиенко огласил первый заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ А. Яцкин.

К участникам заседания обратился заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, председатель Межфракционной рабочей группы Государственной Думы по защите христианских ценностей, сопредседатель Московского отделения ВРНС Петр Толстой, который приветствовал собравшихся от лица председателя Государственной Думы ФС РФ Вячеслава Володина и депутатов российского парламента.

Приветствие председателя Верховного Суда РФ И. Краснова огласил заместитель председателя Верховного Суда, председатель Судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда РФ В. Хомчик.

Перед участниками заседания выступил генеральный прокурор Российской Федерации А. Гуцан.

Приветствие мэра г. Москвы С. Собянина огласил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В. Сучков.

Затем прозвучало выступление руководителя Правового управления Московской Патриархии игумении Ксении (Чернеги).

Далее состоялись выступления: председателя Либерально-демократической партии Российской Федерации, председателя Комитета по международным делам Государственной Думы ФС РФ, председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира», члена Бюро Президиума ВРНС РФ Л. Слуцкого; заместителя главы ВРНС, ректора РПУ им. Иоанна Богослова А. Щипкова; участника операции «Поток», клирика Козельской епархии, настоятеля храма апостолов Петра и Павла в с. Овсорок Калужской области иерея Алексия Скрипкина; председателя Императорского православного палестинского общества С. Степашина.

После перерыва работа заседания продолжилась выступлениями: заведующей кафедрой психологии Российского православного университета св. Иоанна Богослова В. Ряшиной — матери Героя России (звание присвоено посмертно) гвардии лейтенанта Андрея Рябцева; председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» А. Репика; заместителя главы ВРНС М. Иванова; советника заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом» по патриотическому воспитанию участника СВО кавалера Ордена Мужества капитана П. Якушева; ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества народного художника Российской Федерации Ильи Глазунова И. Глазунова; заместителя главы ВРНС С. Рудова.

Заместитель главы ВРНС митрополит Воскресенский Григорий огласил проект Соборного слова XXVII Всемирного русского народного собора. Единогласным решением всех участников Собора проект был принят.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам форума с заключительным словом. Подведя итоги заседания, Предстоятель Русской Церкви объявил очередной Собор закрытым.

От лица всех присутствующих М. Иванов поздравил Святейшего Патриарха с наступающим днем рождения.

Русская линия