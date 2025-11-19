Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства считает, что такой закон позволит устанавливать точные причины абортов и выкидышей…

Разрабатывается проект закона о захоронении плодов человека, в том числе останков нерожденных младенцев, также в Русской Православной Церкви поддерживают запрет экспорта репродуктивных тканей, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на Всемирном Русском Народном Соборе, сообщает РИА Новости.

XXVII Всемирный Русский Народный Собор проходит 18−19 ноября в зале Церковных соборов столичного Храма Христа Спасителя, 18 ноября — тематические секции, 19 ноября — пленарное заседание под председательством главы ВРНС, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году тема Собора — «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг».

«Разрабатывается проект закона о захоронении плодов человека, которым будет регулироваться включение в перечень останков — останки нерожденных младенцев для погребения на общих основаниях. Мы считаем, что необходимо разделить останки человека любого происхождения от биологических отходов любого вида. Это позволит улучшить статистику, отчётность, установить причины прерывания беременности, причины начавшегося самопроизвольного выкидыша или замершей беременности. Важным является запрет на утилизацию эмбрионов путём передачи их на хранение только под государственный контроль», — сказал отец Федор.

По словам священника, важным направлением остается при этом обсуждение статуса эмбриона человека. «К сожалению, нужно констатировать факт, что с запретом суррогатного материнства мы не остановили вывоз эмбрионов человека, женских яйцеклеток. В настоящее время Россия продолжает торговать репродуктивным потенциалом страны. Мы поддерживаем инициативу экспертов и депутатов ГД РФ по запрету экспорта репродуктивных тканей — фетальных, ооцитов и эмбрионов», — заключил председатель Патриаршей комиссии.

Русская линия