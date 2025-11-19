Одиночная научная станция путешественника будет состоять из трёх палаток: одна для выполнения экспериментов, вторая — жилая, третья — часовня для молитвы…

15 ноября 2025 года в аргентинском порту Ушуайя началась очередная экспедиционная миссия священника Фёдора Конюхова — на сей раз знаменитый путешественник отправился в Антарктиду, где проведёт четыре месяца на одиночной научной станции, сообщает сайт Русского географического общества.

Как сообщил сын и руководитель штаба путешественника Оскар Конюхов, в январе 2022 года отец Федор посетил архипелаг Южные Шетландские острова и выбрал оптимальное место для будущей одиночной станции — район Элефант-Поинт на острове Смоленск (Ливингстон).

Примерно год длились согласование и процесс получения разрешения на создание одиночной сезонной станции в Антарктиде. И лишь 6 ноября 2025 года Росгидромет официально дал добро российскому путешественнику на осуществление деятельности в Антарктике, где существует очень строгий режим пребывания и деятельности, связанный прежде всего с экологическими ограничениями.

Научными партнерами экспедиции выступают Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН и Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Используя их методологию и технологии, о. Федор Конюхов проведёт серию научных исследований и экспериментов по определению содержания микропластика в прибрежных водах Антарктиды.

В настоящее время двухмачтовая шхуна Amazon пересекает пролив Дрейка, отделяющий Южную Америку от Антарктиды. На борту, кроме самого путешественника, находится команда помощников, которые, прежде чем оставить его в полном одиночестве, займутся возведением и технической настройкой станции. Сама она, по замыслу отца Федора, будет состоять из трёх палаток: одна для выполнения экспериментов и одновременно мастерская, вторая — жилая, третья — часовня для молитвы.

Помимо исследований о. Федор планирует заняться творчеством: написать несколько картин и очередную книгу. Станция проработает до середины марта. Примерно раз в три недели экспедиционные суда RUSARC или Университета морской практики будут заходить в акваторию острова Смоленск, чтобы проконтролировать техническое состояние одиночной станции и самочувствие путешественника, которому 12 декабря 2025 года исполнится 74 года.

С православной точки зрения, путешествия отца Федора всё больше напоминают затвор, когда он добровольно удаляется от мирской суеты и не один месяц пребывает в весьма стеснённых условиях в полном одиночестве.

Русская линия