Профанарский портал «OrthodoxTimes» со ссылкой на швейцарские СМИ пишет, что Святейший Патриарх Кирилл в 70-е годы якобы «работал на КГБ»…

На Фанаре крайне обеспокоены сохраняющимся влиянием Русской Православной Церкви на Поместные Православные Церкви, а потому не гнушаются перепечаткой откровенно желтой прессы, очерняющей священноначалие Московского Патриархата. На сей раз под удар попал лично Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которого швейцарская пресса, а с ней и греческие журналисты, обвинили в работе на КГБ.

По данным швейцарской газеты «Tages-Anzeiger», которую цитирует портал «OrthodoxTimes», будущий «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) в 1970-х годах вёл шпионскую деятельность в Женеве по заданию Комитета государственной безопасности СССР». При этом указывается, что «швейцарская пресса ссылается на рассекреченные государственные архивы за период с 1969 по 1989 год».

Согласно этим данным, «Гудняев работал на российскую разведку под кодовым именем „Михайлов“, занимая в Швейцарии официальную должность представителя Московского Патриархата при Всемирном совете церквей». «Его главной задачей было повлиять на Всемирный совет церквей. Из Швейцарии он вернулся в Советский Союз, где быстро начал продвигаться по церковной иерархии», — пишут греческие журналисты.

Портал «OrthodoxTimes» указывает, что «Русская Православная Церковь отказалась комментировать сообщения швейцарской прессы», а «Всемирный совет церквей заявил, что не располагает информацией по этому вопросу». Тем не менее, профанарское издание делает вывод, что «Патриарх Кирилл, большой сторонник Путина и вторжения России на Украину».

«Поддержка Кириллом войны на Украине усугубила раскол между Русской Православной Церковью и другими Православными Церквями по всему миру», — заключает греческое издание, явно пытаясь переложить проблемы раскола мирового Православия с больной головы (Фанара) на здоровую (Москву).

