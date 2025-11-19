18 ноября 2025 года экзарх Константинопольского Патриархата на Украине епископ Михаил (Анищенко) выступил с предложением взять на поруки бывшего вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова, который является главным подозреваемым в деле о воровстве средств, предназначенных для защиты энергетических объектов в военное время. Инициатива прозвучала в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения, где прокуратура ходатайствовала о содержании Чернышова под стражей с альтернативой залога в 55 миллионов гривен, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание LB.ua.

Владыка Михаил пояснил, что с просьбой о поручительстве к нему обратились помощники самого Чернышова. Он подчеркнул, что не имеет личного интереса в этом деле, находится вне политического контекста и знает экс-министра как «хорошего человека» со времён его работы в правительстве. Экзарх также добавил, что Константинопольский Патриархат не был осведомлен о его инициативе.

Текущее расследование, в рамках которого выдвинуто подозрение, касается коррупции в компании «Энергоатом». По данным следствия, Алексей Чернышов пользовался услугами так называемой «прачечной» — подпольного финансового офиса, расположенного в квартире Андрея Деркача. В материалах дела, в частности на «пленках Миндича», Чернышов фигурировал под псевдонимом «Че Гевара». Правоохранители задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу наличных средств на сумму более 1,2 миллиона долларов США и почти 100 тысяч евро.

Следует отметить, что это не единственное уголовное производство против бывшего чиновника. Алексей Чернышов уже является подозреваемым по делу о получении неправомерной выгоды от застройщика, где он находится под залогом в 120 миллионов гривен. Нынешнее дело открыто по статье 368−5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Поручительство и ходатайство духовных лиц за подозреваемых в преступлении — дело для церковной истории вполне обыденное и привычное. Поэтому нельзя сказать, что владыка Михаил со своей инициативой в защиту Чернышова «открыл Америку». Гораздо важнее в данном случае не это, а то, что параллельно епископ Михаил демонстративно не замечает откровенных издевательств над томящимся много месяцев в СИЗО митрополитом Святогорским Арсением и целым рядом других священников и архиереев УПЦ.

Увы, таково ныне фанарское Православие.

Русская линия