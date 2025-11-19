Сегодня день памяти Государыни Императрицы Екатерины II Алексеевны, скончавшейся 6 ноября 1796 года. Она, урожденная принцесса Софья Августа Фредерика Анхальт-Цербстская, родилась 21 апреля 1729 г. Получила домашнее образование: обучалась немецкому и французскому языкам, танцам, музыке, основам истории, географии, богословия. В 1744 г. Императрицей Елизаветой Петровной была вызвана в Россию с матерью, крещена по православному обряду с именем Екатерины Алексеевны и наречена невестой Великого Князя Петра Федоровича (будущий Император Петр III), с которым обвенчалась в 1745 г. В 1754 г. родила сына, будущего Императора Павла I. Опираясь на гвардейские полки, 28 июня 1762 г. совершила переворот и стала Императрицей.

В первые годы своего царствования Екатерина осуществила реформу Сената (1763), сделавшую работу этого учреждения более эффективной; ликвидировала гетманство на Украине для унификации управления на территории Империи; пригласила в Россию немецких колонистов для освоения Поволжья и Причерноморья. Она провела в 1764 г. секуляризацию церковных земель, чем значительно пополнила государственную казну. Секуляризация и заточение владыки Арсения (Мацеевича) дали повод говорить о недоброжелательной политике Императрицы в отношении Церкви. Однако известно, что Екатерина соблюдала посты, ежегодно говела и заставляла говеть двор, почтительно относилась к духовенству, но считала скорее вредным экономическое могущество Церкви, боясь проявления папского властолюбия. При ней было определено денежное содержание всем епархиям и монастырям. Вместе с тем, почти все обер-прокуроры Святейшего Синода ее царствования были людьми либо маловерующими, либо откровенными атеистами.

В эти же годы был основан ряд новых учебных заведений, в том числе первые в России учебные заведения для женщин (Смольный институт, Екатерининское училище), открыты кадетские корпуса. В 1767 г. она объявила о созыве Комиссии для сочинения нового уложения, состоящей из выборных депутатов от всех социальных групп русского общества, за исключением крепостных крестьян. Екатерина написала для Комиссии «Наказ», являвшийся по сути либеральной программой ее царствования. Призывы Екатерины не были, однако, поняты депутатами Комиссии, которые вели споры по мелким вопросам. В конце 1768 г. под предлогом начавшейся войны с Турцией Уложенная комиссия была распущена. Сама Екатерина оценила опыт Комиссии как важный урок, познакомивший ее с настроениями разных слоев населения страны.

После окончания русско-турецкой войны 1768−74 гг. и подавления восстания Емельяна Пугачева начался новый этап екатерининских реформ, когда императрица уже сама разрабатывала важнейшие законодательные акты. В 1775 г. был издан манифест, дозволявший свободное заведение любых промышленных предприятий. В том же году была осуществлена губернская реформа, которой введено новое административно-территориальное деление страны: были учреждены 50 губерний с населением в 300−400 тыс. в каждой, губернии на уезды по 20−30 тыс. жителей. В 1785 г. Екатерина издала свои важнейшие законодательные акты — Жалованные грамоты дворянству и городам. Была подготовлена также третья грамота — государственным крестьянам, но политические обстоятельства не позволили ввести ее в действие. Этими грамотами в России были созданы сословия западноевропейского типа, городам даровано самоуправление, за дворянством были юридически закреплены почти все имевшиеся у него привилегии. В 1780-х гг. была продолжена и реформа образования: создана сеть городских школьных учреждений, основанных на классно-урочной системе. Екатерина ввела для евреев черту оседлости, т. е. определила места, где им разрешалось проживать.

Больших успехов добилась Императрица Екатерина II и во внешней политике. Вступив на престол, она разорвала заключенный Петром III союзный договор с Пруссией. В 1763 г. Россия добилась избрания своего ставленника Станислава Августа Понятовского на польский трон. Это привело к охлаждению отношений с Австрией, которая, опасаясь чрезмерного усиления России, стала подстрекать Турцию к войне с Российской империей. Русско-турецкая война 1768−74 гг. была успешной для России, был подписан Кючук-Кайнарджийский мир, которым обеспечивалась выгодная для России независимость Крыма. Были восстановлены отношения с Австрией, результатом стал первый раздел Польши в 1772 г. между Россией, Пруссией и Австрией. В войне Англии с ее северо-американскими колониями Россия заняла нейтральную позицию и выступила с Декларацией о вооруженном нейтралитете, к которой присоединился ряд европейских государств, что объективно способствовало победе колонистов. Укрепление российских позиций в Крыму и на Кавказе, завершилось в 1782 г. включением Крыма в состав Российской империи и подписанием в 1783 г. Георгиевского трактата с Картли-Кахетинским царем Ираклием II, обеспечившего присутствие русских войск в Грузии, а впоследствии ее присоединение к России.

Во второй половине 1770-х гг. появился «Греческий проект» — восстановление Греческой (Византийской) империи со столицей в Константинополе и великим князем Константином Павловичем, внуком Екатерины, в качестве Императора. В 1787 г. Екатерина Великая, сопровождаемая двором, иностранными дипломатами, австрийским императором и польским королем совершила путешествие в Крым, ставшее грандиозной демонстрацией русской военной мощи. Вскоре после этого началась новая война с Турцией, причем Россия действовала в союзе с Австрией. Почти одновременно началась война со Швецией (1788−90), пытавшейся добиться реванша за поражение в Северной войне. Однако Россия успешно справилась с обоими противниками. Война с Турцией закончилась в 1791 г. Ясским миром, закрепившем влияние России в Бессарабии и Закавказье, а также присоединение Крыма. В 1793 и 1795 гг. произошли второй и третий разделы Польши, окончательно покончившие с польской государственностью. Современники называли годы царствования Екатерины Великой «золотым веком».

