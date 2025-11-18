16 ноября 2025 года в столице Чечни Грозном состоялся торжественный чин основания собора в честь святого равноапостольного князя Владимира. Богослужение совершил епископ Грозненский и Сунженский Амвросий в сослужении духовенства епархии и приглашённых священнослужителей, сообщает официальный сайт Грозненской епархии.

В чине закладки приняли участие настоятель храма святой великомученицы Варвары станицы Шелковской иерей Сергий Коваленко, настоятель храма Рождества Христова станицы Наурской иерей Павел Корякин, духовенство других епархий, а также секретарь епархиального управления Грозненской епархии чтец Иоанн Кириллович Шиповалов.

За богослужением молились представители казачества во главе с атаманом Терско-Гребенского окружного казачьего общества Алексеем Коноплянниковым, руководители епархиальных отделов и комиссий, а так же верующие и гости Чеченской Республики.

По завершении чина основания храма состоялось торжественное заложение капсулы с закладной грамотой. В церемонии приняли участие епископ Грозненский и Сунженский Амвросий, помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, атаман Терско-Гребенского окружного казачьего общества Алексей Коноплянников.

По завершении всех мероприятий каждый из собравшихся обратился со словами приветствия и благодарности, после чего почётные участники торжества опустили капсулу с грамотой в специально подготовленную нишу будущего собора.

Затем всем желающим было предложено символически принять участие в строительстве: каждый из присутствующих смог бросить часть бетона в нишу собора, тем самым отметив своё участие в закладке нового храма.

Русская линия