В Грозном состоялась торжественная церемония закладки православного собора в честь святого равноапостольного князя Владимира…

В Грозном состоялась торжественная церемония закладки православного собора в честь святого равноапостольного князя Владимира16 ноября 2025 года в столице Чечни Грозном состоялся торжественный чин основания собора в честь святого равноапостольного князя Владимира. Богослужение совершил епископ Грозненский и Сунженский Амвросий в сослужении духовенства епархии и приглашённых священнослужителей, сообщает официальный сайт Грозненской епархии.

В чине закладки приняли участие настоятель храма святой великомученицы Варвары станицы Шелковской иерей Сергий Коваленко, настоятель храма Рождества Христова станицы Наурской иерей Павел Корякин, духовенство других епархий, а также секретарь епархиального управления Грозненской епархии чтец Иоанн Кириллович Шиповалов.

За богослужением молились представители казачества во главе с атаманом Терско-Гребенского окружного казачьего общества Алексеем Коноплянниковым, руководители епархиальных отделов и комиссий, а так же верующие и гости Чеченской Республики.

По завершении чина основания храма состоялось торжественное заложение капсулы с закладной грамотой. В церемонии приняли участие епископ Грозненский и Сунженский Амвросий, помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, атаман Терско-Гребенского окружного казачьего общества Алексей Коноплянников.

По завершении всех мероприятий каждый из собравшихся обратился со словами приветствия и благодарности, после чего почётные участники торжества опустили капсулу с грамотой в специально подготовленную нишу будущего собора.

Затем всем желающим было предложено символически принять участие в строительстве: каждый из присутствующих смог бросить часть бетона в нишу собора, тем самым отметив своё участие в закладке нового храма.

В Таллине состоялось заседание Синода Эстонской Православной Христианской Церкви
Члены Синода обсудили позицию Церкви относительно изменённого закона «О церквях и приходах» и направили соответствующие разъяснения Государственному суду...

Митрополит Бориспольский Антоний: «Церковь нельзя спасти отступлением от истины»
Управделами УПЦ подверг критике идею некоторых клириков о возможности создания на Украине «временного экзархата» Фанара и вхождения в него украинского епископата...

В Молдове судят шестерых прихожан, защитивших свой храм от незаконного перевода в «Бессарабскую митрополию»
Молдавские чиновники под предводительством гражданки Румынии Майи Санду продолжают проводить дискриминационную политику по отношению к Молдавской Православной Церкви...

Ватикан фактически начал рекламировать «однополые браки»
Папа Римский Лев провёл частную аудиенцию для половых извращенцев, состоящих в содомском сожительстве...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Святителя Ионы Новгородского...

