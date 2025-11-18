Святитель Иона, архиепископ Новгородский, родился в Новгороде в конце XIV в. и рано осиротел. Еще в детстве он получил предсказание о своем святительстве от блаженного Михаила Клопского, которое исполнилось через пятьдесят лет.

Достигнув совершенного возраста, юноша принял монашество в Отенской пустыни. За святую жизнь братия избрала его игуменом, а в 1458 г. новгородцы пожелали иметь Иону своим архиепископом. Святитель Иона воистину явился пастырем добрым. Он учил своевольных новгородцев и словом, и делом. Особенно заботился о бедных и сиротах, успокаивал беспомощных вдов, избавлял обижаемых от насилия.

За это святитель Иона пользовался большим уважением в Москве. Не раз удерживал он мятежный Новгород от союза с Литвой и умолял московского великого князя пощадить безумцев. При его святительстве и Псков, сильно желавший иметь у себя своего епископа, подчинился воле Новгородского владыки, который не раз посещал этот город. Московский митрополит святой Иона был другом новгородского святителя и хотел видеть его своим преемником.

Будучи святителем Иона не оставлял свое попечение и об Отней пустыни. В 1462 году он построил в ней каменный храм в честь св. Предтечи и в том же храме — придел в честь св. Онуфрия. В следующем году построил там же теплый каменный храм свт. Николая с братской трапезой. Отняя пустынь усердием святителя сделалась богатым монастырем.

Архиепископ Иона по обету, данному в одной из поездок в Москву, построил в Новгороде первый на севере Руси храм в честь преподобного Сергия Радонежского (1463 г.). Кроме того, святитель Иона оказал большую помощь и содействие в устроении Соловецкого монастыря. Преподобному Зосиме он выдал особую благословенную грамоту, согласно которой весь Соловецкий остров перешел во владение монастыря. После многих трудов святитель, чувствуя приближение своей кончины, оставил завещание похоронить тело его в Отненской обители. 5 ноября 1470 года, причастившись Святых Тайн, святитель отошел ко Господу.

Русская линия