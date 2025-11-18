14 ноября 2025 года по благословению митрополита Таллинского и всей Эстонии Евгения в Таллине состоялось очередное заседание Синода Эстонской Православной Христианской Церкви, ключевым вопросом которого стало обсуждение позиции Церкви относительно изменения закона «о Церквях и приходах» с целью подготовки ответа на запрос Государственного суда, сообщает пресс-служба ЭПХЦ.

3 октября 2025 года президент Эстонии Алар Карис в третий раз не провозгласил закон о внесении изменений в закон «О церквях и приходах» и направил в Государственный суд ходатайство о признании этого закона противоречащим Конституции Эстонии. По оценке президента, закон противоречит статьям 40, 48 и 11 Конституции и непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания.

Государственный суд, в свою очередь, направил заинтересованным сторонам запрос с просьбой представить к 18 ноября свои мнения относительно закона.

Помимо вышеозначенной темы на заседании Синода обсуждались также актуальные вопросы, связанные с церковной жизнью. Епископ Тартуский Даниил рассказал о прошедших в Тарту 8−9 ноября торжествах по случаю юбилейных дат Георгиевского прихода.

Председатель Издательского отдела Сергей Мянник сообщил о подготовке рождественского номера газеты ЭПХЦ «Православный Собеседник».

В качестве информации была озвучена новость, что в Эстонской Апостольско-Православной Церкви прошли выборы Тартуского епископа.

