Сводка новостей от 18 ноября 2025

Ватикан фактически начал рекламировать «однополые браки»
Папа Римский Лев провёл частную аудиенцию для половых извращенцев, состоящих в содомском сожительстве…

Папа Римский Лев встретился с половыми извращенцами5 ноября 2025 папа Римский Лев XIV провел в Ватикане частную аудиенцию для половых извращенцев, состоящих в так называемом «однополом браке», один из которых является основателем компании в сфере искусственного интеллекта. Встреча прошла в рамках визита делегации католического архиепископа Лос-Анджелеса, сообщает СПЖ.

Согласно публикациям, участниками аудиенции стали предприниматель в области ИИ Алекс Капечелатро и его «партнёр» Брайан Д. Стивенс. «Когда Брайан сообщил папе, что мы женаты, мы оба почувствовали, что нас приняли с теплотой и добротой», — написал Капечелатро, генеральный директор Josh.ai. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время встречи, которую, как подчеркивается, организовал архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес.

В ходе разговора содомиты упомянули деятельность иезуита Джеймса Мартина, известного своей поддержкой половых извращенцев. По словам Капечелатро, папа отреагировал на это одобрительным кивком.

Отмечается, что этот эпизод вписывается в более широкий курс Ватикана, отраженный и в недавних кадровых решениях. Ранее Ватикан сообщил о назначении епископа, участвовавшего в ЛГБТ-инициативах, консультантом Комиссии по религиозным отношениям с иудеями.

В ближайших планах папы Римского Льва также благотворительный обед с трансактивистками.

В Таллине состоялось заседание Синода Эстонской Православной Христианской Церкви
Члены Синода обсудили позицию Церкви относительно изменённого закона «О церквях и приходах» и направили соответствующие разъяснения Государственному суду...

Митрополит Бориспольский Антоний: «Церковь нельзя спасти отступлением от истины»
Управделами УПЦ подверг критике идею некоторых клириков о возможности создания на Украине «временного экзархата» Фанара и вхождения в него украинского епископата...

В Молдове судят шестерых прихожан, защитивших свой храм от незаконного перевода в «Бессарабскую митрополию»
Молдавские чиновники под предводительством гражданки Румынии Майи Санду продолжают проводить дискриминационную политику по отношению к Молдавской Православной Церкви...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память Святителя Ионы Новгородского...

