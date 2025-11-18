5 ноября 2025 папа Римский Лев XIV провел в Ватикане частную аудиенцию для половых извращенцев, состоящих в так называемом «однополом браке», один из которых является основателем компании в сфере искусственного интеллекта. Встреча прошла в рамках визита делегации католического архиепископа Лос-Анджелеса, сообщает СПЖ.

Согласно публикациям, участниками аудиенции стали предприниматель в области ИИ Алекс Капечелатро и его «партнёр» Брайан Д. Стивенс. «Когда Брайан сообщил папе, что мы женаты, мы оба почувствовали, что нас приняли с теплотой и добротой», — написал Капечелатро, генеральный директор Josh.ai. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время встречи, которую, как подчеркивается, организовал архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес.

В ходе разговора содомиты упомянули деятельность иезуита Джеймса Мартина, известного своей поддержкой половых извращенцев. По словам Капечелатро, папа отреагировал на это одобрительным кивком.

Отмечается, что этот эпизод вписывается в более широкий курс Ватикана, отраженный и в недавних кадровых решениях. Ранее Ватикан сообщил о назначении епископа, участвовавшего в ЛГБТ-инициативах, консультантом Комиссии по религиозным отношениям с иудеями.

В ближайших планах папы Римского Льва также благотворительный обед с трансактивистками.

