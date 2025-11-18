В Рышканском районе Кишинёва начался судебный процесс над шестью прихожанами храма Рождества Пресвятой Богородицы села Гринэуць за то, что они не остались в стороне и противостояли попытке силового захвата храма его бывшим настоятелем священником Константином Туртуряну, предавшем Православную Церковь Молдовы и самовольно перешедшего в Румынский Патриархат. Верующих обвиняют в «хулиганстве», сообщает Телеграм-канал «Православная Молдова и мир».

Инцидент произошёл 15 июля 2025 года. Как сообщает сербский портал «Живот Цркве», бывший настоятель о. Константин Туртуряну, ныне находящийся под каноническим запретом, объявил о переходе прихода из Кишинёвской митрополии Московского Патриархата в так называемую «Бессарабскую митрополию» Румынской Церкви. Однако на приходском собрании его инициативу не поддержали: 267 человек проголосовали против, в то время как за переход высказались лишь 9 прихожан, а 8 воздержались.

Несмотря на явный отказ общины, священник отказался покидать храм, что привело к столкновению с верующими, которые вывели его из храма. В результате Генеральная прокуратура Молдавии возбудила дело «о хулиганстве» против шести сельчан в возрасте от 38 до 59 лет.

Теперь обвиняемым грозит штраф до 52 500 леев (около 2700 евро), до 240 часов общественных работ или лишение свободы на срок до трех лет. Сами прихожане считают преследование несправедливым и расценивают его как форму давления на верующих Православной Церкви Молдовы.

Русская линия