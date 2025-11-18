Управделами УПЦ подверг критике идею некоторых клириков о возможности создания на Украине «временного экзархата» Фанара и вхождения в него украинского епископата…

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) выступил с заявлением относительно начавшейся по инициативе некоторых клириков дискуссии о будущем Украинской Православной Церкви и предостерег верующих от увлечения идеей о возможном вхождении в «экзархат» Константинопольского Патриархата, назвав её путем к соблазну и отступлением от канонической правды, сообщает портал Raskolam.net.

По словам митрополита Антония, в условиях продолжающегося давления на Церковь в информационном пространстве продвигаются различные варианты её «обустройства», в том числе предлагается создание на территории Украины «временного экзархата» Константинопольского Патриархата. В связи с этим архипастырь отметил, что при обсуждении подобных вопросов многие сосредотачиваются на политике, культуре или юрисдикциях, упуская из виду главный, вероучительный аспект.

«В который раз важно подчеркнуть: мы не можем принять никакую структуру, именующую себя „церковной“, если в этой структуре нет канонически законных хиротоний духовенства, а значит, — нет апостольского преемства, нет Святого Духа», — заявил митрополит Антоний. Управделами УПЦ подчеркнул, что признание таких структур Константинополем не наделяет их благодатью и каноническим статусом.

Владыка считает, что те, кто предлагает «спасти» Церковь через присоединение к экзархату, либо заблуждаются, либо «сознательно пытаются ввести людей в соблазн». Он напомнил слова священномученика Игнатия Богоносца: «Не обольщайтесь, братья мои! Кто следует за вводящим раскол, тот не наследует Царствия Божьего».

В заключение митрополит Антоний выразил уверенность, что церковный народ не примет такого шага, как ранее не принял унию или обновленчество. «Церковь нельзя спасти отступлением от истины», — заявил архиерей. Сама мысль о том, что люди могут «спасти» Церковь, абсурдна, «потому что не мы спасаем Церковь, а Церковь спасает нас». Путь верующих, по его словам, — это стояние в истине, любовь к Богу и ближнему, а не поиск компромиссов ценой предательства.

Ранее ректор Киевской духовной академии и семинарии Украинской Православной Церкви архиепископ Сильвестр (Стойчев) опубликовал статью, в которой описал собственное видение развития УПЦ в ближайшей перспективе. По мнению архиерея, Украинской Православной Церкви необходимо отойти от политики изоляционизма, избранной Московским Патриархатом и возобновить диалог с Константинопольским престолом, чтобы найти пути разрешения церковного конфликта на Украине.

Русская линия