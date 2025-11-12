В России число многодетных семей с начала года увеличилось на 8,8%

Численность многодетных семей в России с начала 2025 года увеличилась на 8,8%. При этом их общее число составляет всего 2,9 млн. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции, посвященной объявлению номинаций и состава жюри первой национальной премии «Большая семья России», передаёт ТАСС.

«Уже с начала этого года численность многодетных семей в России увеличилась на 8,8%. Их стало 2,9 млн. И также выросло число детей, воспитывающихся в этих семьях, на 300 тысяч и составило 9,2 млн человек», — сказала она.

«Пусть это пока небольшой результат, но мы видим движение в этом направлении. На самом деле этому способствуют очень многие решения, которые принимал президент, которые реализовывало правительство, регионы, в которых принимало активное участие экспертное сообщество», — добавила Голикова.

Новая национальная премия «Большая семья России» для представителей СМИ будет способствовать тому, что семья перестанет быть на периферии федерального медиапространства. Об этом на пресс-конференции, посвященной объявлению номинаций и состава жюри премии, заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Первая национальная премия «Большая семья России» предназначена для представителей СМИ за лучшее освещение темы семьи в информационном пространстве.

Организаторами премии являются ТАСС и АНО «Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева» при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. По данным организаторов премии, сбор заявок продлится до 1 февраля 2026 года, а победители премии будут объявлены в апреле 2026 года. Премия за каждую номинацию в денежном эквиваленте составит по 500 тыс. рублей.

«Когда мы говорим о демографии, в голове возникают картинки с цифрами и графиками. И сейчас мы должны переломить эту ситуацию, чтобы семья как явление, как событие перестала быть на периферии федерального и регионального медиапространства. Мы должны доказать, что за сухой статистикой стоят живые люди с улыбками», — сказал Кондрашов.

По его словам, главным критерием оценки поданных на премию работ будет не только профессиональное мастерство, но и «позитивный социальный эффект». «Главный критерий оценки конкурсных работ — это не только профессиональное мастерство. Будем искать ровно такие работы, где есть позитивный социальный эффект и способность через одну историю показать в целом красоту семейного союза», — добавил гендиректор ТАСС.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поблагодарила организаторов премии, отметив важность продвижения позитивных сюжетов в СМИ. «Мы все вместе, я думаю, будем содействовать продвижению этой премии и продвижению позитивных сюжетов в средствах массовой информации, будем выделять и поддерживать именно тех авторов, которые позволяют нам делать семью основной ячейкой нашего общества в полном смысле этого слова через средства массовой информации, и, благодаря этому, мы все-таки будем прирастать большим количеством россиян», — отметила Голикова.

Русская линия