Сегодня мы вспоминаем одного из лидеров Всероссийского Национального Союза князя А.П. Урусова…

Сегодня день памяти одного из организаторов и руководителей Всероссийского Национального Союза (ВНС) князя Александра Петровича Урусова, cкончавшегося в 1914 году.

Он родился в 1850 г. (по др. данным в 1851 г.) в старинной дворянской семье. Образование получил в Николаевском кавалерийском училище, учился в Германии. В годы русско-турецкой войны 1877−1878 гг. служил адъютантом командующего 2-го армейского корпуса и начальника тыла действующей армии.

В 1881 г. князь вышел в отставку, занимался сельским хозяйством в родовом имении в Симбирской губернии, затем переехал в имение жены в Тульской губернии. Был уездным предводителем дворянства, гласным губернского и уездного земства, почетным мировым судьей. Имел репутацию землевладельца, ведущего свое хозяйство прогрессивным способом.

А.П.Урусов активно участвовал в деятельности Объединенного дворянства, пытался объединить дворян для борьбы с революцией. В 1906 г. он был избран депутатом II Государственной Думы от Тульской губернии, в которой вошел во фракцию октябристов, а затем в III и IV Думы, последовательно являясь членом фракций русских националистов и правых.

Князь по праву считается одним из организаторов партии русских националистов — Всероссийского Национального Союза. В 1908 г. он был избран товарищем председателя ВНС (председателем был будущий министр путей сообщения Сергей Васильевич Рухлов), исполнял обязанности председателя Союза. Главной задачей ВНС князь Урусов видел необходимость «пробудить, возродить и поднять на должную высоту русский национализм», положив конец «эпидемии космополитизма». В связи с креном националистов влево в 1909 г. покинул думскую фракцию националистов и присоединился к фракции правых, с этого времени в рядах крайне правых. А.П.Урусов также был членом старейшей монархической организации Русского Собрания.

Русская линия