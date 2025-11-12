Русская линия
Сводка новостей от 12 ноября 2025

Делают, что хотят
В 110 частных клиниках Московской области заявили о готовности нарушить закон при проведении абортов…

АбортыВ 110 частных медицинских учреждениях Московской области готовы проводить аборты с нарушением законодательства — без соблюдения «недели тишины» и консультации психолога, говорится в исследовании Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, результаты которого были предоставлены РИА Новости.

«Проверка методом телефонного опроса, проводившаяся добровольцами Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в 2023—2025 годах, охватила 129 из 207 частных клиник Московской области, имеющих лицензии на прерывание беременности. В 110 из них выявлены нарушения законодательства: там готовы проводить аборты без соблюдения „недели тишины“ и/или обязательной перед абортом консультации психолога», — говорится в исследовании.

«Представители некоторых клиник откровенно высказывают недоумение о том, зачем вообще нужен психолог в частной клинике, так как это противоречит коммерческой задаче быстрее сделать аборт и получить денежное вознаграждение», — отметили в комиссии.

«В Подмосковье сложился дисбаланс в области сохранения репродуктивного здоровья. При том, что только 29 частных клиник принимают роды, лицензии на проведение абортов имеют 207 коммерческих учреждений. Число клиник, прерывающих беременность, превышает количество родовспомогательных учреждений более чем в семь раз», — обратили внимание в Патриарше комиссии.

В Русской Православной Церкви неоднократно выступали за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении «дней тишины» и обязательном психологическом консультировании, а также проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности, не предупреждают женщину о негативных последствиях этой процедуры для здоровья, а также не предоставляют актуальную статистику по количеству проведенных процедур.

Русская линия

В Новоспасском монастыре Москвы торжественно открыли мемориальную доску князю Алексею Лобанову-Ростовскому
Памятный знак освятил наместник монастыря митрополит Воскресенский Григорий...

В Москве проходят благотворительные показы фильмов Международного фестиваля «Радонеж»
Торжественное подведение итогов и объявление победителей Фестиваля пройдёт 17 ноября...

В России число многодетных семей с начала года увеличилось на 8,8%
Российские власти намерены активировать работу по популяризации многодетности...

В Сербии почтили память воинов, погибших в годы Первой мировой войны
Панихиду по сербским и русским солдатам совершил настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем одного из лидеров Всероссийского Национального Союза князя А.П. Урусова...

