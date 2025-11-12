11 ноября 2025 года, в годовщину окончания Первой мировой войны, состоялась торжественная церемония возложения венков к мемориалу русской воинской славы на Новом кладбище Белграда. Память русских солдат и офицеров почтили послы РФ Александр Боцан-Харченко, Белоруссии Сергей Малиновский и представители правительства Сербии, сообщает РИА Новости.

Панихиду по павшим воинам совершил настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев. Перед богослужением прозвучали российский и сербский гимны, был построен Почетный караул Сербской армии.

Венки и цветы к мемориалу возложили делегации правительства Сербии во главе с министром строительства, транспорта и инфраструктуры Александрой Софрониевич, послы РФ и Белоруссии, представители армии Сербии, патриотических и ветеранских объединений, организаций российско-сербской дружбы и российских соотечественников в Сербии.

«Русский некрополь» в Белграде открыли после реконструкции 1 августа 2014 года к 100-летию начала Первой мировой войны. Мемориал располагается в сербской столице на территории Нового кладбища, где находятся несколько участков захоронений русских эмигрантов и памятник «Русской славы», посвященный погибшим в Первой мировой войне. Это одно из самых больших захоронений за рубежом. Здесь погребены около 3,5 тысяч русских, в том числе порядка 1 360 генералов, офицеров и солдат — участников Первой мировой войны.

По данным сербских историков, в Первую мировую войну страна потеряла около трети своего населения и 60% мужчин. Белград был освобождён 1 ноября 1918 года. Памятник в честь русских и сербских воинов-защитников города, погибших в годы Первой мировой войны на рубеже Калемегданской крепости, открыт в сентябре 2014 года. В ноябре того же года в Белграде тогдашний президент Сербии Томислав Николич вместе с Патриархом Московским Кириллом и Патриархом Сербским Иринеем открыли памятник Государю Николаю II. На постаменте цитируется телеграмма императора королю Сербии Александру Карагеоргиевичу на русском и сербском языках: «Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии. Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии».

Русская линия