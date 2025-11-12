Русская линия
Сводка новостей от 12 ноября 2025

В Москве проходят благотворительные показы фильмов Международного фестиваля «Радонеж»
Торжественное подведение итогов и объявление победителей Фестиваля пройдёт 17 ноября…

Кинофестиваль Радонеж10 ноября 2025 года состоялось открытие XIII сезона Международного Фестиваля кинофильмов и телепрограмм духовно-нравственного содержания «Радонеж». По давней традиции, первый день ознаменовался молебном перед древнейшей святыней — Владимирской иконой Божией Матери в храме святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее, сообщает сайт радио «Радонеж».

Благотворительные показы фильмов Международного фестиваля «Радонеж», несмотря на утренние сеансы, проходят при полном аншлаге. Данные показы предшествуют закрытию и подведению итогов самого Фестиваля, которое пройдёт в столице 17 ноября 2025 года.

Посмотреть конкурсную программу кинофестиваля «Радонеж» можно в кинотеатрах Москвы с 10 по 14 ноября 2025 года. На входе в кинотеатр можно получить Абонемент, который действителен на все дни показов. Абонемент — совершенно бесплатный.

Билет на торжественную церемонию закрытия кинофестиваля, которая состоится 17 ноября 2025 года в 19:00 в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя выдается в кинотеатрах, где проходят показы кинофестиваля, а также при входе в Храм Христа Спасителя в день закрытия с 18:00.

В Новоспасском монастыре Москвы торжественно открыли мемориальную доску князю Алексею Лобанову-Ростовскому
Памятный знак освятил наместник монастыря митрополит Воскресенский Григорий...

В России число многодетных семей с начала года увеличилось на 8,8%
Российские власти намерены активировать работу по популяризации многодетности...

В Сербии почтили память воинов, погибших в годы Первой мировой войны
Панихиду по сербским и русским солдатам совершил настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей Виталий Тарасьев...

Делают, что хотят
В 110 частных клиниках Московской области заявили о готовности нарушить закон при проведении абортов...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем одного из лидеров Всероссийского Национального Союза князя А.П. Урусова...

