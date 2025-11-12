10 ноября 2025 года состоялось открытие XIII сезона Международного Фестиваля кинофильмов и телепрограмм духовно-нравственного содержания «Радонеж». По давней традиции, первый день ознаменовался молебном перед древнейшей святыней — Владимирской иконой Божией Матери в храме святителя Николая в Толмачах при Государственной Третьяковской галерее, сообщает сайт радио «Радонеж».

Благотворительные показы фильмов Международного фестиваля «Радонеж», несмотря на утренние сеансы, проходят при полном аншлаге. Данные показы предшествуют закрытию и подведению итогов самого Фестиваля, которое пройдёт в столице 17 ноября 2025 года.

Посмотреть конкурсную программу кинофестиваля «Радонеж» можно в кинотеатрах Москвы с 10 по 14 ноября 2025 года. На входе в кинотеатр можно получить Абонемент, который действителен на все дни показов. Абонемент — совершенно бесплатный.

Билет на торжественную церемонию закрытия кинофестиваля, которая состоится 17 ноября 2025 года в 19:00 в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя выдается в кинотеатрах, где проходят показы кинофестиваля, а также при входе в Храм Христа Спасителя в день закрытия с 18:00.

