11 ноября 2025 года первый викарий Патриарха по Москве, управляющий Центральным викариатством, наместник Новоспасского ставропигиального мужского монастыря митрополит Воскресенский Григорий открыл и освятил памятную доску князю Алексею Борисовичу Лобанову-Ростовскому — русскому дипломату, послу, министру иностранных дел России в 1895 году, сообщает официальный сайт Московской городской епархии.

Памятная доска открыта в Знаменском храме Новоспасского монастыря — на месте погребения князя А.Б. Лобанова-Ростовского. К сожалению, сама могила, как и почти весь некрополь Новоспасской обители, были утрачены.

Участниками памятного мероприятия стали заместитель министра иностранных дел РФ Д. Любинский, депутат Государственной Думы, директор Института стран СНГ К. Затулин, потомок князя А.Б. Лобанова-Ростовского князь Н. Лобанов-Ростовский, делегация из Болгарии, представители МИД России, политологи, историки, общественные деятели.

Перед открытием памятной доски митрополит Воскресенский Григорий совершил заупокойную литию по князю Алексию.

Владыка обратился к собравшимся со словом, в котором отметил заслуги князя А.Б. Лобанова-Ростовского перед Отечеством. Со словами о большом значении дипломатической деятельности князя выступили и другие участники памятного мероприятия.

Гости могли ознакомиться с архивными материалами и картинами о дипломатической деятельности князя в качестве посла России в разных странах, предоставленные его прямым потомком князем Н.Д. Лобановым-Ростовским.

