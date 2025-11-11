В СБУ обвинили Блаженнейшего митрополита Онуфрия в нежелании разрывать связи с Русской Православной Церковью

На фоне критической ситуации на фронте, где в окружение попали украинские военные в Покровске и Мирнограде, а также громкого коррупционного скандала вокруг ближайшего окружения Зеленского, Служба безопасности Украины вновь решила отчитаться о борьбе со священноначалием Украинской Православной Церкви и тем самым хоть как-то перебить неприятные для киевского режима информационный фон.

С 2022 года украинские спецслужбы возбудили 208 уголовных дел в отношении клириков УПЦ, заявили в ведомстве. «Среди фигурантов — 27 высших чинов Церкви: митрополиты и архиепископы, подозреваемые в работе на Россию», — сказано в тексте пресс-службы СБУ, передаёт СПЖ.

В СБУ утверждают, что «разоблаченные клирики выполняли задания российских спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине». «Для этого архиереи использовали религиозные общины, где вербовали верующих в агентурный аппарат РФ, оправдывали военные преступления рашистов и призывали к захвату нашего государства», — уверяют в ведомстве.

По материалам СБУ 78 представителей УПЦ уже получили подозрения, 40 священнослужителей осуждены к тюремному заключению. В частности, приговоры получили 4 архиерея — управляющие епархиями в различных регионах Украины.

Также по инициативе СБУ прекращено украинское гражданство и аннулированы разрешения на временное проживание на Украине 19 клирикам УПЦ, которые, как указывается, имеют паспорта России.

Особое внимание уделяется в отчёте о борьбе с УПЦ Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всей Украины Онуфрию — Предстоятеля УПЦ обвиняют в связях с Московской Патриархией и сознательном противодействии получению «канонической независимости Украинской Церкви от МП».

Святейший Патриарх Кирилл также получил «подозрение» от СБУ. В вину ему вменяется то, что он входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично одобрил полномасштабную войну против Украины.

Всё это делается только с одной целью — попытаться отвлечь внимание украинцев от тех провалов, которые допустил режим Зеленского.

Русская линия