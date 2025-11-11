Русская линия
Сводка новостей от 11 ноября 2025

Митрополит Черкасский Феодосий: Господь попускает нам нынешние гонения, чтобы мы могли принести достойный плод стояния в вере
Архиерей Украинской Православной Церкви призвал верующих не роптать и ценить нынешние тяжёлые времена…

Митрополит Черкасский ФеодосийМитрополит Черкасский и Каневский Феодосий обратился к верующим с призывом использовать текущий сложный период для укрепления духа и спасения души. По словам владыки, времена гонений, попускаемые Богом, необходимо ценить и использовать для более напряженной духовной жизни, видя в них возможность приблизиться к Богу., сообщает портал Raskolam.net.

Архиерей отметил, что в спокойные времена «душа людская расслабляется», и существует риск утратить «главную евангельскую жемчужину». Именно поэтому Господь попускает новые периоды испытаний. «Нужно ценить этот час, когда сложно, когда давят со всех сторон», — подчеркнул митрополит Феодосий в своём обращении от 9 ноября 2025 года в городе Черкассы.

В качестве практических советов для верующих в это время владыка Феодосий назвал необходимость больше доверять Богу, усерднее и искреннее молиться, а также чаще приступать к таинствам Исповеди и Причастия для очищения совести.

Кроме того, он порекомендовал по возможности совершать паломничества в те монастыри и святыни Украины, которые ещё не были закрыты или захвачены. В качестве примера архипастырь привёл Почаевскую Лавру и храм преподобного Агапита Печерского на территории Киево-Печерской Лавры, где все ещё совершаются богослужения. «Это время мы должны использовать с пользой для спасения своих душ», — заключил митрополит Феодосий.

