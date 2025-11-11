Алексей Васильевич Кольцов родился 3 октября 1809 г. в Воронеже в купеческой семье. Получив дома начальное образование, Кольцов в 1820 г. поступил в Воронежское уездное училище. Однако учеба затруднялась тем, что отец начал приучать единственного сына и наследника к торговой деятельности и через год забрал его из училища. В итоге, недостаток образование Кольцову пришлось восполнять самому при помощи разностороннего чтения. В юности будущий поэт пережил глубокую драму — он был разлучен с крепостной девушкой, на которой хотел жениться, что позже отразилось на его поэтическом творчестве («Песня», «Ты не пой, соловей» и др.).

Переняв семейное дело, Кольцов успешно занялся торговлей мясом. Однако душа его лежала к поэзии и в 1830 г. вышла первая стихотворная публикация Кольцова (анонимная). Тогда же произошло и знакомство поэта с публицистом Н. Станкевичем, обратившим внимание на его стихи. Станкевич ввел поэта-самоучку в литературный круг, начал покровительствовать Кольцову. Кольцов писал романсы, мадригалы, триолеты. Вскоре обратился к жанру литературных песен, которые вошли в его единственный прижизненный поэтический сборник «Стихотворения» (1835), средства на который собрали Станкевич и Белинский. Критики отмечали связь песен Кольцова с народными песнями, ощутимую на образном, тематическом, языковом и других уровнях. Переломным в творческом развитии Кольцова стал 1836 г. Круг его общения стал необычайно широк, в него входили многие выдающиеся литераторы, музыканты, художники, артисты Москвы и Петербурга: Ф. Глинка, М. Катков, М. Погодин, М. Щепкин, П. Мочалов, П. Плетнев, А. Венецианов и др. Кольцов познакомился с П. Вяземским, В. Одоевским, В.Жуковским. Его стихи печатались в журналах «Телескоп», «Сын отечества», «Московский наблюдатель» и др. По замечанию М. Каткова, Кольцову, несмотря на недостаток образования, были доступны «самые утонченные чувствования, самые сложные сочетания душевных движений». А.С.Пушкин опубликовал стихотворение Кольцова «Урожай» (1835) в «Современнике».

Кольцов собирал и перерабатывал народные песни; многие из них положены на музыку А.С.Даргомыжским, Н.А.Римским-Корсаковым, М.П.Мусоргским, М.А.Балакиревым и другими композиторами. Умер Кольцов в Воронеже в возрасте 33-х лет 29 октября 1842 года.

