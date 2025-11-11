9 ноября в Москве открылся XII Общецерковный съезд по социальному служению, в ходе которого к собравшимся обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви обратил особое внимание собравшихся на необходимость духовной поддержки людей, которые ценой своей жизни и здоровья защищают сегодня Россию, сообщает Диакония.Ru.

«Сегодня особую значимость приобретает осуществление социального служения в госпиталях — оказание духовной поддержки раненым, труд сестер милосердия и добровольцев. Прошу правящих архиереев в тех епархиях, где действуют госпитали, проявлять повышенное внимание к должной организации этого служения», — отметил Святейший Патриарх Кирилл, обращаясь к участникам Съезда.

«Преосвященным не надо относиться к этому как к чему-то второстепенному в служении архипастыря. Страждущие, особенно те, кто пострадал в вооруженных конфликтах, должны быть на особом счету и на них должно быть направлено внимание и архипастырей, и пастырей, и всех тех, кто считает себя служителем Господа и Спасителя», — добавил Святейший Владыка.

С июля 2023 года священники из разных епархий России регулярно выезжают в госпитали в зону конфликта для духовной помощи раненым. За это время съездили 352 священника из 70 епархий и 14 монастырей.

9 ноября в Москве по благословению Святейшего Патриарха Кирилла открылся XII Общецерковный съезд по социальному служению. Он начался с Божественной литургии в Храме Христа Спасителя и пленарного заседания. Крупнейший форум по благотворительности Русской Православной Церкви объединил руководителей социальных отделов епархий, старших сестер сестричеств милосердия, руководителей благотворительных организаций, социальных работников, представителей органов государственной власти. В съезде принимают участие более 1000 человек из 222 епархий. Пленарное заседание возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Одна из главных тем форума — помощь вернувшимся с фронта и их семьям. С 2022 года при Синодальном отделе по благотворительности создана служба пастырской помощи вернувшимся с фронта и их семьям. В феврале 2025 года при поддержке Фонда президентских грантов был запущен проект «Возращение», который направлен на организацию работы Церкви по социально-психологической помощи и духовной поддержке ветеранам СВО и членам их семей. Обратиться за помощью можно круглосуточно по телефону горячей линии Синодального отдела по благотворительности 8 800 70 70 222.

Русская линия