Раскольники заявили о насильственной изоляции лже-патриарха Филарета Денисенко со стороны его родственников, симпатизирующих Епифанию Думенко…

В «Киевском патриархате» призвали Зеленского защитить их от «ПЦУ»

9 ноября 2025 года шестеро «архиереев» раскольничьего «Киевского патриархата» провели видеоконференцию, по результатам которой опубликовали заявление «Архиерейского совета УПЦ КП». В нём они обратились «ко всей полноте украинского и мирового Православия в связи с критической ситуацией вокруг Святейшего Патриарха Филарета», сообщает СПЖ.

В документе говорится о тяжёлом состоянии здоровья 96-летнего лже-патриарха и его полной изоляции от «епископата и духовенства УПЦ КП».

«На протяжении последних нескольких месяцев Святейший Патриарх Филарет пребывал в изоляции, к нему не допускались представители епископата и духовенства Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата», — говорится в обращении. По словам подписантов, жизнью и деятельностью Денисенко полностью управляют его кровные родственники: его племянница — Инна Николаевна Денисенко, сотрудница ГНП «Центр инновационных технологий здравоохранения» ГУД и её сын Дмитрий Владимирович Куриленко, а также Елена Николаевна Денисенко и её сын Михаил Сергеевич Денисенко.

Особое беспокойство у раскольников вызвали события 5 ноября в Михайловском Златоверхом монастыре. Они подчёркивают, что «епископат УПЦ КП» не одобрял решений о начале диалога с «ПЦУ», а сам Филарет никогда не высказывал подобных намерений, а принципиально отстаивал «Киевский патриархат».

По их словам, Денисенко накачали психотропными веществами и принудительно привели к руководителям «ПЦУ», которые предали его ранее.

«Архиерейский совет» утверждает, что Филарет был вынужден подписать неизвестный документ без присутствия руководства «УПЦ КП». «Заявляем, что нами не будет признан ни один документ, который якобы был подписан Святейшим Патриархом Филаретом без присутствия епископата и духовенства нашей церкви», — говорится в обращении.

Подписанты обратились к Зеленскому с просьбой содействовать восстановлению регистрации устава «УПЦ КП», которыая была незаконным образом отменена предыдущим руководством страны. Также они просят вернуть здания «Киевской патриархии» по адресу: Киев, ул. Евгения Чикаленко, 36 (бывшая Пушкинская, 36), которые были переоформлены мошенническим способом во времена Порошенко.

«Архиерейский совет» потребовал от правоохранительных органов провести расследование с целью проверки правильности лечения Филарета. «Есть основания полагать, что его целенаправленно вводят в неадекватное состояние путём использования чрезмерных дозировок лекарственных препаратов», — утверждается в документе.

Кроме того, раскольники обратились к правительству США и президенту Дональду Трампу с просьбой посодействовать сохранению жизни Денисенко и свободы вероисповедания на Украине.

Документ подписали «митрополит Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет, Патриарший экзарх Молдовы; архиепископ Сумский и Охтырский Никодим; архиепископ Днепровский и Криворожский Даниил; епископ Одесский и Балтский Никон; епископ Херсонский и Таврический Михаил; епископ Рышканский и Окницкий Авив».

Русская линия