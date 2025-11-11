В 40 субъектах РФ ведётся соответствующая разъяснительная работа с представителями коммерческих медицинских структур, отметил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи…

Иерей Федор Лукьянов: В 14 регионах России частные клиники уже полностью отказались от абортов

В условиях демографического кризиса коммерческие медицинские учреждения уже 14 российских регионов полностью отказались от лицензий на проведение абортов, общее число таких частных клиник в России составляет 752, сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передаёт ТАСС.

«Инициативы Святейшего Патриарха по ограничению абортов поддержали власти всех 89 регионов России. В частности, частные клиники 14 субъектов РФ — по меньшей мере, 752 учреждения — при содействии руководства епархий и губернаторов добровольно отказались от производства абортов. Подчеркну — коммерческие учреждения приняли решение в пользу жизни добровольно. Знаем, что работа с частными клиниками в вопросе ограничения абортов ведётся ещё в более чем 40 субъектах РФ», — отметил священник.

Глава Патриаршей комиссии уточнил, что в список 14 регионов вошли Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ.

Отец Фёдор также поддержал озвученные ранее планы губернатора Смоленской области Василия Анохина по переводу всех абортов в регионе в государственные медицинские учреждения. «Поддерживаем планы губернатора Василия Анохина добиться отказа коммерческих учреждений от производства абортов и призываем руководителей всех регионов России усилить работу в этом направлении и присоединиться к общероссийскому движению за жизнь», — заключил священник.

Русская линия