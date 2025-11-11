Русская линия
Сводка новостей от 11 ноября 2025

Иерей Федор Лукьянов: В 14 регионах России частные клиники уже полностью отказались от абортов
В 40 субъектах РФ ведётся соответствующая разъяснительная работа с представителями коммерческих медицинских структур, отметил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи…

Иерей Феодор ЛукьяновВ условиях демографического кризиса коммерческие медицинские учреждения уже 14 российских регионов полностью отказались от лицензий на проведение абортов, общее число таких частных клиник в России составляет 752, сообщил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передаёт ТАСС.

«Инициативы Святейшего Патриарха по ограничению абортов поддержали власти всех 89 регионов России. В частности, частные клиники 14 субъектов РФ — по меньшей мере, 752 учреждения — при содействии руководства епархий и губернаторов добровольно отказались от производства абортов. Подчеркну — коммерческие учреждения приняли решение в пользу жизни добровольно. Знаем, что работа с частными клиниками в вопросе ограничения абортов ведётся ещё в более чем 40 субъектах РФ», — отметил священник.

Глава Патриаршей комиссии уточнил, что в список 14 регионов вошли Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ.

Отец Фёдор также поддержал озвученные ранее планы губернатора Смоленской области Василия Анохина по переводу всех абортов в регионе в государственные медицинские учреждения. «Поддерживаем планы губернатора Василия Анохина добиться отказа коммерческих учреждений от производства абортов и призываем руководителей всех регионов России усилить работу в этом направлении и присоединиться к общероссийскому движению за жизнь», — заключил священник.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Иерей Федор Лукьянов: В 14 регионах России частные клиники уже полностью отказались от абортов
В 40 субъектах РФ ведётся соответствующая разъяснительная работа с представителями коммерческих медицинских структур, отметил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи...

В СБУ обвинили Блаженнейшего митрополита Онуфрия в нежелании разрывать связи с Русской Православной Церковью
Служба безопасности Украины отчиталась о борьбе со священнослужителями Украинской Православной Церкви...

Святейший Патриарх Кирилл: Сегодня особую значимость приобретает оказание духовной поддержки раненым в госпиталях
Предстоятель Русской Церкви подчеркнул это в ходе выступления на XII Общецерковном съезде по социальному служению...

Митрополит Черкасский Феодосий: Господь попускает нам нынешние гонения, чтобы мы могли принести достойный плод стояния в вере
Архиерей Украинской Православной Церкви призвал верующих не роптать и ценить нынешние тяжёлые времена...

В «Киевском патриархате» призвали Зеленского защитить их от «ПЦУ»
Раскольники заявили о насильственной изоляции лже-патриарха Филарета Денисенко со стороны его родственников, симпатизирующих Епифанию Думенко...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем известного русского поэта А.В.Кольцова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика