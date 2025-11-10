10 ноября 2025 года в Чите, напротив главного корпуса Читинской государственной медицинской академии, торжественно открыли и освятили памятник святителю Луке Крымскому, известному во всем мире православному хирургу, сообщает ТАСС.

Бюст установлен на аллее улицы Горького, которая в царские времена носила имя Николаевская, а позднее Гоголевская. Инициатива по установке скульптуры появилась после выхода на телеканале «Спас» фильма «Врач от Бога. Святитель Лука Крымский».

«Если кто-то видел фильм, в конце мы повесили памятную доску в Туруханске, где он отбывал две тяжёлые ссылки. Местный игумен Софроний обратился к нам с просьбой повесить доску на храм, который видел святителя Луку. <…> И вот [в Чите] это уже восьмой памятник, который Лука Крымский ставит — не мы ставим, только наши руки. Через неделю [будет открыт памятник] в Курске, потом Тюмень, Самара, Луганск, Кемерово. Я думаю, что это не конец, потому что надо ещё и в Ташкенте поставить обязательно. Вот так живёт этот великий святой, возвращаясь в те места, в которых он когда-то жил, встречался с людьми, которые его помнят» — сказал в ходе торжественного открытия один из авторов фильма и инициаторов проекта по установке бюстов Павел Астахов.

Будущий владыка Лука (Войно-Ясенецкий) после окончания медицинского факультета Киевского университета по личному желанию приехал в Забайкалье в составе киевского лазарета Красного Креста. Здесь в годы Русско-японской войны он стал заведующим первого хирургического госпиталя. Также в Чите он познакомился со своей будущей женой, сестрой милосердия госпиталя Анной Ланской. В 1917 году семья переехала в Среднюю Азию.

«Мне кажется, открытие памятника святителю Луке в Чите глубоко символично, потому что именно здесь он начинал свою врачебную деятельность. Итогом его научных изысканий стала книга „Очерки гнойной хирургии“, которая вышла в 1934 году и до сих пор сохраняет свою актуальность. <…> В предисловии святитель Лука написал, что книга представляет собой итог многолетних наблюдений за больными, которые он собирал с особенной любовью. Вдумайтесь, в предисловии к научному труду речь идёт о любви. И мне кажется, это глубоко символично, потому что именно любовь двигала святителем Лукой с самого начала его жизни и его деятельности», — отметила ректор ЧГМА Наталья Ларева.

После открытия памятник освятил глава Забайкальской митрополии митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий. В завершение торжеств состоялась церемония возложения цветов.

Русская линия