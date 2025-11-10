9 ноября 2025 года, по окончании Божественной литургии, в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил пленарное заседание XII Общецерковного съезда по социальному служению, сообщает Патриархия.Ru.

По благословению Его Святейшества очередной Общецерковный съезд по социальному служению проходит 8−11 ноября в Москве. Это крупнейший форум Русской Православной Церкви в сфере благотворительности. Одна из главных тем Съезда — помощь вернувшимся с фронта и их семьям. Также участники форума обсудят помощь бездомным, зависимым, людям с инвалидностью, поддержку семьи. Особое внимание будет уделено служению священников, сестер милосердия и церковных добровольцев в больницах и госпиталях.

Всего в Съезде принимают участие более 1000 человек — руководители социальных отделов епархий, координаторы крупнейших добровольческих служб, старшие сестры сестричеств милосердия, руководители ведущих благотворительных организаций, социальные работники, высокопоставленные представители органов государственной власти.

После вступительного слова протоиерея Михаила Потокина участникам заседания был продемонстрирован видеоролик о социальном служении Русской Православной Церкви.

Затем с основным докладом, посвященным различным направлениям социальной деятельности Церкви, выступил Святейший Патриарх Кирилл.

Завершая свое выступление, Предстоятель Русской Православной Церкви выразил признательность участникам Съезда и всем, кто совершает дела милосердия.

«Сердечно благодарю всех вас — тех, кто сегодня трудится на пользу ближних: священников, врачей, сестер милосердия и, конечно, наших добровольцев, сотрудников социальных церковных учреждений. Пусть Господь укрепит ваши силы и поможет в ответственном и столь важном служении, — сказал Святейший Владыка. — Желаю всем вам, участникам съезда, плодотворной работы, дерзновения, мужества, мудрости, ну и самое главное, чтобы Божие благословения пребывало в этих трудах со всеми вами. Храни вас Господь!»

По завершении пленарного заседания в Красном зале Храма Христа Спасителя Святейший Владыка осмотрел фотовыставку «Церковь помогает», организованную Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. Пояснения Его Святейшеству давал протоиерей Михаил Потокин.

Сегодня Русская Православная Церковь — один из крупнейших организаторов благотворительности в стране. В Русской Церкви работают сотни социальных инициатив, среди которых приюты для беременных женщин и матерей с детьми, центры гуманитарной помощи, богадельни (приюты круглосуточного сестринского ухода за одинокими пожилыми), проекты помощи людям с инвалидностью, зависимым, бездомным. Более 6000 звонков с разными просьбами поступает на церковную горячую линию Синодального отдела по благотворительности 8−800−70−70−222.

Русская линия