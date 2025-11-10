8 ноября 2025 года распоряжением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранён от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского Патриархата в Италии в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством, сообщает Патриархия.Ru.

Временное управление вышеперечисленными каноническими структурами поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

В чём конкретно обвиняется владыка Нестор, не сообщается. Однако, очевидно, что Предстоятель Русской Православной Церкви получил сведения, которые требовали незамедлительного решения. Тем более, что отстранение от должности произошло за день до тезоименитства указанного архиерея.

В Интернете по этому поводу распространяются самые разные непроверенные слухи — от того, что митрополит Нестор был уличён в игре в покер, до того, что он якобы планировал перейти в Константинопольский Патриархат и готовил для этого почву.

Русская линия