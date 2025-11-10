Святитель Димитрий, митрополит Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало), родился в декабре 1651 года в местечке Макарово, недалеко от Киева. В 1662 году, вскоре после переезда родителей в Киев, Даниил был отдан в Киево-Могилянскую коллегию, где впервые раскрылись дарования и незаурядные способности юноши. Он успешно изучил греческий и латинский языки и ряд классических наук.

9 июля 1668 года Даниил принял монашество с именем Димитрий, в честь великомученика Димитрия Солунского. До весны 1675 года он проходил иноческое послушание в Киевском Кирилловом монастыре, где началась его литературная и проповедническая деятельность. 23 мая 1675 года черниговский архиепископ Лазарь (Баранович) рукоположил Димитрия во иеромонаха.

В течение нескольких лет отец Димитрий подвизался, проповедуя Слово Божие, в различных монастырях и храмах Украины, Литвы и Белоруссии. Некоторое время он был игуменом Максимовской обители, а затем Батуринского Никольского монастыря, откуда в 1684 году был вызван в Киево-Печерскую Лавру.

Настоятель Лавры архимандрит Варлаам (Ясинский), зная высокую духовную настроенность своего бывшего ученика, его образованность, склонность к научному труду, а также несомненное литературное дарование, поручил иеромонаху Димитрию составление Четиих-Миней (Житий святых) на весь год. С того времени вся дальнейшая жизнь святителя Димитрия была посвящена выполнению этого подвижнического, грандиозного по своим масштабам труда. Работа требовала огромного напряжения сил, нужно было собрать и проанализировать множество разрозненных источников и изложить их языком, достойным высокого предмета изложения и одновременно доступным всем верующим.

Одновременно с этим преподобный Димитрий был настоятелем нескольких монастырей (поочередно). Труды подвижника обратили на себя внимание патриарха Адриана. В 1701 году указом Петра I архимандрит Димитрий был вызван в Москву, где 23 марта в Успенском соборе Кремля был хиротонисан на Сибирскую митрополичью кафедру в город Тобольск. Но через некоторое время из-за важности научного труда и слабого здоровья святитель получил новое назначение в Ростов-Ярославский, куда прибыл 1 марта 1702 года в качестве митрополита Ростовского.

Как и прежде, он продолжал неусыпно заботиться об укреплении единства Русской Православной Церкви, ослабленного старообрядческим расколом. В его вдохновенных трудах и проповедях многие поколения русских богословов черпают духовные силы для творчества и молитвы. Для всех православных христиан он остается примером святой, аскетической, нестяжательной жизни. По его кончине, последовавшей 28 октября 1709 года, у него не нашли никакого имущества, кроме книг и рукописей. Причисление святителя Димитрия, митрополита Ростовского к лику святых совершилось 22 апреля 1757 года.

Сегодня день памяти видного государственного деятеля Царской России, члена Государственного Совета, статс-секретаря Александра Федоровича Трепова, скончавшегося в изгнании в 1928 году.

Он родился 15 сентября 1862 г. в Киеве в семье знаменитого Петербургского градоначальника генерала от инфантерии Ф.Ф.Трепова (1809−1889), его братья Федор (1854−1938), Дмитрий (1855−1906) и Владимир (1860−1918) занимали видные посты в государственном аппарате Российской Империи. Получил образование в привилегированном Пажеском корпусе, в 1880−89 гг. служил в армии, вышел в отставку в чине поручика. Служил в Министерстве внутренних дел и на выборных должностях по дворянскому самоуправлению, с 1905 г. — егермейстер Высочайшего двора; с 1906 г. — сенатор; с 1914 г. — член Государственного Совета, где был одним из руководителей правой группы; с 1915 г. — член Особого совещания по обороне. 1 января 1916 г. назначен министром путей сообщения, 10 ноября 1916 г. — председателем Совета министров. Правые связывали с Треповым большие надежды, поскольку он имел репутацию энергичного и волевого деятеля, однако 27 декабря 1916 г. он вышел в отставку, не желая работать вместе с министром внутренних дел А.Д.Протопоповым. В февральские дни 1917 г. Трепов с двумя другими видными правыми деятелями князем А.А.Ширинским-Шихматовым и Н.А.Маклаковым пытался побудить правительство к более активным действиям по противодействию революции, предлагая председателю Совета министров князю Н.Д.Голицыну ввести осадное положение, но их предложение было отвергнуто.

В первые дни после победы революции, когда шли массовые аресты правых деятелей, скрывался, затем легализовался. Аресту не подвергался. После захвата власти большевиками жил некоторое время в Петрограде, затем в 1918 г. выехал в Финляндию, где стал во главе Русского комитета, который ставил своей целью восстановление монархии в России. Однако под давлением стран Антанты (Трепов слыл германофилом) и руководителей Белого движения вынужден был отойти от дел, уехал в Германию, затем после революции в Германии перебрался в Париж. Был руководителем монархического движения во Франции, членом Высшего монархического совета — руководящего органа монархистов в эмиграции, поддерживал великого князя Николая Николаевича, в 1926 г. член Бюро Зарубежного съезда в Париже. Трепов был членом приходского совета Александро-Невской церкви в Париже. Похоронен на русском кладбище в Ницце.

В этот день в 1917 г. Поместный Собор Российской Православной Церкви принял историческое решение о восстановлении Патриаршества в России.

