8 ноября 2025 года, в праздник святого великомученика Димитрия Солунского, в Спасском храме Подольского благочиния в селе Никулино прошли мемориальные торжества в память от бывшем настоятеле храма протоиерее Александре Шумаеве, который погиб ровно 20 лет назад по дороге на богослужение.

Отец Александр был горячо любым своей паствой, и многое сделал для того, чтобы в российском обществе началось возрождение памяти о белой России и её героях. В частности, именно он благословил нынешнего вице-президента Скобелевского комитета и руководителя проекта «Белые воины» Александра Алекаева на начало активной просветительской деятельности.

Первые две книги указанной серии, посвященные генералам С.Л. Маркову и В.О. Каппелю, вышли по благословению отца Александра, а уже третья — о генерале М.К. Дитерихсе — по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. С тех пор в данной серии появилось ещё множество изданий, и эта работа, начатая по благословению отца Александра, продолжается до сих пор.

Отрадно, что к очередной годовщине со дня кончины отца Александра в Интернете был опубликован фильм, посвящённый его памяти. Данная лента была снята трудами прихожан храма Александра и Екатерины Болотниковых.

8 ноября Православная Церковь празднует память великомученика Димитрия Солунского; один из престолов Спасского храма посвящен этому святому. И именно в этот день отец Александр попал в автокатастрофу.

За 9 лет служения в Подольском благочинии отец Александр сумел создать крепкую общину, усилиями которой из руин была восстановлена Спасская церковь, освященная митрополитом Ювеналием. На попечении батюшки были руины ещё одного храма. Отец Александр был полон сил и энергии, мечтал восстановить не только церковь в селе Товарищево, но и начать восстановление большого монастыря на Белом море.

Протоиерей Александр родился 26 июля 1941 года в селе Красково Ухтомского района Московской области. Отец — полковник Шумаев Александр Гаврилович погиб в Великую Отечественную войну в 1941 году. Мать Елизавета Яковлевна Рудина — учительница истории.

В 1957 году отец Александр окончил среднюю школу (вечернюю, так как работал с 1955 года) и поступил в институт культуры, откуда в 1961 году был призван в армию, где прослужил 3 года. По возвращении из армии работал на разных предприятиях г. Москвы — библиотекарем, детским воспитателем, фотокорреспондентом, шофером.

В 1984 году принял Святое Крещение в Крестовоздвиженском храме (на Алтуфьевском шоссе) г. Москвы. В том же году венчался с Татьяной Викторовной Архиной. С 1985 по 1988 год служил чтецом в Спасском храме села Вороново Подольского благочиния. 1 сентября 1988 года состоялась хиротония отца Александра во диакона, а 4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, в Казанском храме г. Нижний Тагил состоялась его иерейская хиротония, которую совершил высокопреосвященнейший Мелхиседек, архиепископ Свердловский и Курганский.

15 ноября отец Александр был назначен настоятелем Сретенской церкви поселка Сылва Шалинского района Свердловской области, где и прослужил семь с половиной лет.

За время служения в Екатеринбургской епархии отец Александр успел восстановить несколько храмов, служил в отдаленных селах и деревнях, стал на Урале поистине народным батюшкой, к которому приезжали из соседних областей.

В 1996 году, в связи с семейными обстоятельствами, отец Александр был принят в Московскую епархию и 19 июля назначен настоятелем Спасского храма села Никулино Подольского благочиния.

К этому времени древний Спасский храм, построенный более трехсот лет назад, являлся одним из самых разрушенных храмов Подольского района; но, с упованием на помощь Божию, отец Александр взялся за его восстановление. Первое время у батюшки не было даже помощников, и он один вместе с матушкой вытаскивал из храма битый кирпич, расчищая крохотный уголок для совершения богослужений. Однажды на глазах отца Александра рухнула главка храма, державшаяся до того чудом. Вскоре стали появляться первые помощники. Реставрация шла медленно, слишком сильно было здание разрушено. Основные работы были проведены за 5 лет, но мелкие отделочные работы проходили почти вплоть до торжественного дня освящения 23 октября 2005 года.

В 1997 году отец Александр был награжден набедренником, в 1998 — камилавкой, в 2000 — наперсным крестом. В 2003 году он был возведен в сан протоиерея. А в день освящения храма ему была вручена патриаршая награда — орден прп. Сергия Радонежского III степени.

В последние годы в Никулино к отцу Александру за пастырским советом приезжали не только из разных уголков России, но и из-за границы. Он принимал всех, для каждого находил слова утешения.

Вечером 9 ноября гроб с телом покойного был поставлен в Спасском храме, и началось чтение Евангелия духовенством Подольского благочиния. Отпевание пастыря 10 ноября по благословению митрополита Ювеналия совершил архиепископ Можайский Григорий в сослужении председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами протоиерея Димитрия Смирнова, благочинного Подольского церковного округа протоиерея Олега Сердцева и духовенства округа.

Похоронен отец Александр у Спасского храма села Никулино.

Царство Небесное и вечный покой!

