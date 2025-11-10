В Риме состоялось подписание новой редакции Экуменической хартии, согласно которой приветствуется укрепление связей с еврейскими и мусульманскими общинами…

Ватикан и Фанар призывают к экуменическому союзу с мусульманами и иудеями

5 ноября 2025 года в Риме представители католического Совета епископских конференций Европы и экуменического Совета европейских церквей подписали обновленную редакцию Экуменической хартии — документа, впервые принятого в 2001 году как основа взаимодействия христианских общин Европы. Новая версия была подготовлена к 1700-летию Никейского собора, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт VaticanNews.

Документ подписали их главы — соответственно архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас (РКЦ) и архиепископ Фиатирский и Великобританский Никита Лулиас (Константинопольский Патриархат).

«Экуменическая хартия, впервые подписанная в 2001 году, была обновлена по случаю 1700-летия Никейского собора. Её новые приоритеты — поиск мира и примирения, приём мигрантов и беженцев, безотлагательные меры по защите творения и укрепление связей с еврейскими и мусульманскими общинами», — говорится на сайте Ватикана.

Комментируя новую версию Хартии, католический прелат заявил, что «она призывает нас идти смиренно, справляться с крахами прошлого и создавать пространство исцеления и примирения».

6 ноября папа Римский Лев принял участников встречи на аудиенции и «высоко оценил обновлённый текст». Он сказал, что сегодня появилось «много новых голосов, которые необходимо услышать», включая новые поколения, новые народы, прибывшие в Европу со своей историей и культурой.

«В Католической церкви синодальный путь является экуменическим, равно как и экуменический путь является синодальным», — заявил глава РКЦ.

Русская линия