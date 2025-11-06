Светский губернатор Афонской республики выразил уверенность, что президент США посетит Святую Гору Афон во время визита в Грецию…

6 ноября 2025 года гражданский администратор Святой Горы Афон Алкивиадис Стефанис во время выступления на греческом телеканале Parapolitika сообщил, что направил официальное приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Святую Гору Афон, сообщает СПЖ.

«Я просил министра иностранных дел США передать президенту Трампу официальное приглашение Святой Горы Афон. Он закатил глаза, но, думаю, был рад и сказал: „Конечно, я это сделаю“», — рассказал Стефанис.

По словам главы афонской администрации, Дональд Трамп проявляет особый интерес к Православию и уже продемонстрировал «уважение к Церкви» во время визитов Патриарха Варфоломея. «Я полагаю, что, понимая геостратегическую и духовную важность Афона, он приедет в Грецию и посетит Святую Гору», — отметил Стефанис.

Губернатор также рассказал о визите на Афон заместителя госсекретаря США Майкла Ригаса, подчеркнув его глубокую веру и интерес к «религиозной дипломатии». «Он уже в третий раз приезжает на Афон, и его знания — это знания не просто верующего человека, а государственного деятеля, который понимает значение Афона для международных отношений», — добавил он.

Если такой визит, действительно, состоится, Вашингтон в очередной раз продемонстрирует свою прямую поддержку главе Фанара, который и без того ведёт себя с Предстоятелями Поместных Православных Церквей, как восточный папа Римский. Опора Константинопольского Патриархата на США сыграла с ним злую шутку и привела к целому ряду неприятных последствий для всего православного мира.

Русская линия