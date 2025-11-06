Лже-патриарх Филарет Денисенко, организовавший в 90-х годах церковный раскол на Украине, находится в плачевном состоянии, и теперь этим немощным стариком манипулируют и его окружение, и родственники, которые имеют разные взгляды на будущее псевдо-церковной структуры «УПЦ КП».

Общеизвестно, что Денисенко грубо обманули, когда под эгидой Фанара на базе раскола создавалась «ПЦУ». По всем договорённостям фактическим главой этой новой структуры должен был быть Денисенко, а не Епифаний Думенко, но всё случилось иначе, что возмутило лже-патриарха, который в знак протеста и вышел из состава «ПЦУ».

19 октября 2025 года в Интернете появился документ «Духовное завещание Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета», подписанный Денисенко, сообщает СПЖ. В нём глава «УПЦ КП» категорически заявил, что не имеет к структуре Думенко никакого отношения. «Я не являюсь почетным Патриархом Православной Церкви Украины, как утверждают ее представители и руководство», — написал Денисенко. В случае своей смерти он запретил «ПЦУ» проводить его отпевание: «Завещаю, чтобы чин отпевания и погребения были совершены во Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева духовенством и иерархами УПЦ КП, а не ПЦУ».

Документ стал неприятной неожиданностью для сторонников «ПЦУ», и они решили действовать. 26 октября Епифаний Думенко приехал в резиденцию Филарета Денисенко и лично поздравил его с юбилеем «патриаршества». Ранее спикер «ПЦУ» Евстратий Зоря заявил, что «завещание» — фальшивка. «Это не завещание Патриарха, а бумага, на которой они получили его подпись», — заявил Зоря, добавив, что якобы «ни стилистика, ни выражения текста не свойственны речи Патриарха».

Затем, 5 ноября 2025 года, ближайшие родственники Филарета, сочувствующие «ПЦУ», привезли его в резиденцию Думенко. Официально в «ПЦУ» сообщили, что стороны обсудили «вызовы российской агрессии и ситуации на временно оккупированных территориях Украины», а также сошлись в мнении, что «использование украинского языка в богослужении является краеугольным камнем его развития и утверждения».

Затем Думенко и Денисенко совершили в Михайловском соборе «общую молитву за победу Украины над российским агрессором и наступление справедливого мира». Также Думенко вручил Филарету «благодарность». Сообщается, что.

В то же время на ресурсах УПЦ КП заявили, что Филарет находился во время этой поездки под действием психотропных препаратов, обвинили представителей «ПЦУ» в посягательствах на его жизнь, а также утверждали, что Денисенко заставляют подписать документ о ликвидации «Киевского патриархата».

6 ноября 2025 года в епархиях «Киевского патриархата» заявили, что визит Филарета Денисенко к Епифанию Думенко в «ПЦУ» был не добровольным, а стал результатом давления и похищения. Авторы заявления напомнили, что Филарет Денисенко официально оставил «духовное завещание». По их словам, представители «ПЦУ» пытаются нивелировать этот документ через ближайшее окружение Филарета, однако «это не удастся».

«Управляющий Сумской епархией КП» сообщил, что с конца августа состояние Филарета резко ухудшилось, его перестали показывать в трансляциях, а ближайшие родственники ограничили доступ духовенства к нему. По словам архиерея, 5 ноября Филарета «под действием психотропных веществ привезли в Михайловский Златоверхий монастырь», где он, вероятно, должен был подписать документ о ликвидации «Киевского патриархата».

«Никакого объединения с раскольниками на их условиях не будет. Киевский патриархат неизбежно продолжит свое существование, даже если ПЦУ попытается незаконно захватить Патриархию и Владимирский собор», — подчеркнул управляющий Сумской епархией «УПЦ КП».

Денисенко ещё не умер, а его соратники из «КП» и «ПЦУ» уже начали делить его «наследие».

Русская линия