Предстоятель РПЦЗ указал, что в отношениях с Русской Православной Церковью Константинопольский Патриархат из века в век наступает на одни и те же грабли…

Митрополит Нью-Йоркский Николай: В ХХ веке Фанар отвернулся от гонимого Патриарха Тихона и поддержал «обновленцев». А сегодня — игнорирует Блаженнейшего Онуфрия и гонимую УПЦ

Предстоятель Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай в интервью газете «Русская Жизнь» выразил поддержку гонимой Украинской Православной Церкви, указав, что подавляющее большинство Поместных Православных Церквей, в отличие от Фанара, отказываются признавать украинских раскольников и усердно молятся о гонимом украинского духовенстве и верующих.

«Не только Русская Зарубежная Церковь, но и подавляющее большинство Поместных Православных Церквей, признают только Украинскую Православную Церковь, возглавляемую Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, и постоянно выступают в её защиту», — отметил архипастырь.

Первоиерарх РПЦЗ выразил сожаление, что «многие политические и другие деятели делают вид, что там ничего особенного не происходит, в том числе и наши братья в Константинополе, наступающие на те же грабли истории». «В ХХ веке последние совершенно отвернулись от гонимого Патриарха Тихона и его последователей, признав так называемых „живоцерковников“ и „обновленцев“. А сегодня они, без совета и согласия Матери-Церкви, отвернувшись от Блаженнейшего митрополита Онуфрия и гонимых архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Украинской Православной Церкви, вторгшись в её пределы, признали раскольников на территории Украины, не имеющих ни апостольского преемства, ни каких-либо корней церковных», — отметил митрополит Николай.

«Как тогда представители Константинопольской Церкви оставили новомучеников и исповедников, так и теперь они не обращают никакого внимания на гонимых чад Украинской Православной Церкви, ни на насильственные захваты её храмов», — подчеркнул Первоиерарх РПЦЗ.

Тем не менее, владыка Николай выразил уверенность, что сочувствующие Украинской Православной Церкви «есть и в Вашингтоне, и в различного рода влиятельных общественных организациях, а также и среди греческих церковных деятелей», и они продолжат «громко свидетельствовать о правде церковной».

Русская линия