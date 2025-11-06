Императрица Мария Фёдоровна родилась в Штетине 14 октября 1759 г. в семье герцога Вюртембергского Фридриха-Евгения и до перехода в Православие звалась Софией-Доротеей-Августой-Луизой. В 1776 г., по смерти первой жены Цесаревича Павла Петровича, Натальи Алексеевны, будущая Императрица вышла замуж за наследника Русского Престола, но до восшествия на Престол Павла I не играла заметной роли ни в русской политике, ни в русской жизни вообще, что объясняется разладом между Государыней Екатериной II и её сыном. Более того, Мария Фёдоровна была устранена даже от воспитания своих детей — Великих князей Александра и Константина, которых немедленно по их рождении Екатерина II взяла к себе и руководила их воспитанием.

Вслед за восшествием на престол Императора Павла I, Мария Фёдоровна, 12 ноября 1796 г., была поставлена «начальствовать над воспитательным обществом благородных девиц». На этом поприще Императрица проявила большую энергию и привлекла в пользу общества много пожертвований. А 2 мая 1797 г. Мария Фёдоровна была назначена главной начальницей над воспитательными домами. Участие Государыни в русской государственной жизни ограничивалось и в царствование сыновей почти исключительно заботами о женском образовании. Благодаря её покровительству и отчасти содействию, в царствование Императора Александра I был основан целый ряд женских учебных заведений, как в Санкт-Петербурге, так и в Москве, Харькове, Симбирске и других городах Империи. Из причитавшегося ей миллиона рублей, Императрица тратила на свои нужды только 17 тысяч — всё остальное шло на нужды благотворительности.

Скончалась Мария Фёдоровна в 1828 году.

