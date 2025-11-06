5 ноября 2025 года в «РИА Новостях» состоялась пресс-конференция, приуроченная к XII Общецерковному съезду по социальному служению. В ней приняли участие председатель Синодального отдела по благотворительности протоиерей Михаил Потокин и заместитель руководителя Патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов, которые рассказали о главных темах съезда, его мероприятиях и участниках, сообщает Диакония.Ru.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Москве 8−11 ноября пройдет XII Общецерковный съезд по социальному служению. Это крупнейший форум Русской Православной Церкви в сфере благотворительности. Ожидается, что Божественную Литургию в Храме Христа Спасителя 9 ноября с участниками Съезда совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также ожидается, что Предстоятель откроет пленарное заседание Съезда 9 ноября в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

«Такой Съезд Церковь проводит один раз в два года. Он соберёт более 1000 человек из 222 епархий — руководителей церковных благотворительных проектов, глав социальных отделов епархий, духовников и старших сестер сестричеств милосердия со всей России и из-за рубежа, — рассказал отец Михаил Потокин. — Особенность Съезда этого года в том, что одна из главных тем — помощь вернувшимся с фронта и их семьям. Священники, которые уже ведут эту деятельность в епархиях, смогут обсудить актуальные проблемы и обменяться опытом на площадках Съезда. Другая важная тема Съезда — развитие добровольческого движения, в том числе на Донбассе».

В рамках пресс-конференции протоиерей Михаил Потокин анонсировал открытие нового направления помощи на Донбассе. «Мы планируем запустить новое направление помощи — это помощь в образовании для тех детей, которые живут в зоне конфликта. С начала боевых действий они не посещали школ и занимались онлайн, если была связь. Поэтому сейчас очень нужна помощь педагогов-добровольцев — тех, кто сможет проводить занятия дистанционно или готов приехать лично», — отметил священник.

На пресс-конференции заместитель руководителя Патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов рассказал, как организована работа в церковных центрах помощи в зоне конфликта.

«Наши центры — это не просто места выдача гуманитарной помощи. Изначально наши центры были направлены на несколько направлений работы, — подчеркнул диакон Игорь Куликов. — Во-первых, это базы для наших добровольцев-ремонтников, которые выезжают в зону конфликта для восстановления домов пострадавших мирных жителей. Второе направление — помощь на дому тем, кто сам не может добраться до центра: одиноким людям с инвалидностью, пожилым, многодетным семьям. У каждого центра на патронаже десятки нуждающихся. Им помогают в быту, с оформлением документов, доставляют продукты, воду и другие предметы первой необходимости. Также на базе центров оказывают содействие в получении медицинской помощи при поддержке местных медицинских учреждений, московской Больницы Святителя Алексия, Южного окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. На базе некоторых центров ведется также работа по помощи детям в учебе».

В ходе пресс-конференции отец Игорь отметил, что сегодня очень нужны мужчины-добровольцы для восстановления домов в зоне конфликта. Чтобы стать добровольцем и поехать помогать нуждающимся людям в городах на Донбассе, нужно заполнить анкету на сайте помочьвбеде. рф или позвонить на горячую линию 8−800−70−70−222. Специальные навыки не требуются. Выезды добровольцев организует Патриаршая гуманитарная миссия: волонтерам бесплатно предоставляются питание, проезд из Москвы и проживание в общежитии.

Также отец Игорь рассказал о пастырской помощи вернувшимся с фронта и их семьям. Синодальный отдел по благотворительности организовал онлайн-курс для священников по помощи ветеранам СВО. Курс состоит из 5 онлайн-встреч, 5 видеозаписей для самостоятельного ознакомления, методического пособия и финального теста. Подобные курсы уже прошли для священнослужителей Дальневосточного федерального округа, в них приняли участие более 450 человек. Также обучение прошли более 1200 священнослужителей Сибирского федерального округа. Сейчас такой курс проходит для священников Центрального федерального округа. На него зарегистрировались более 3 600 священнослужителей. Проведение подобных онлайн-курсов планируется и в других федеральных округах. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

С 2022 года при Синодальном отделе по благотворительности действует служба пастырской помощи. В феврале 2025 года при поддержке Фонда президентских грантов был запущен проект «Возвращение». Он направлен на социально-психологическую помощь и духовную поддержку ветеранам и членам их семей.

Русская линия