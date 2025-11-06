Русская линия
Сводка новостей от 6 ноября 2025

В Греции вынесли приговор ещё одному русскому монаху
Монашествующий одного из московских монастырей был арестован по дороге с Афона в Салоники…

АфонВ Салониках был арестован и осужден ещё один русский монах, проживавший на Святой Горе Афон. Греческий суд признал его виновным в неповиновении властям за отказ сдать отпечатки пальцев, однако оправдал по обвинению в незаконном пребывании в стране. Монаху назначен условный срок, при этом он выразил желание вернуться на родину. Этот инцидент стал вторым подобным случаем с русскими монахами в Греции за последнее время, сообщает портал Raskolam.net.

Как сообщает греческий сайт Orthodoxia.info, монах был задержан по пути с Афона в Салоники. В суде ему были предъявлены обвинения в незаконном пребывании в стране и неповиновении. В ходе заседания он категорически отказался предоставить дактилоскопические данные, заявив: «русским священникам разрешено сидеть в тюрьме, но запрещено сдавать отпечатки пальцев». В результате за неповиновение суд приговорил его к двум месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения на три года.

При этом по обвинению в незаконном пребывании монах был оправдан из-за отсутствия злого умысла. Он объяснил, что находится на Афоне с 2015 года, а его виза истекла в 2019 году. По его словам, он не смог покинуть Грецию и вернуться в Россию сначала из-за пандемии коронавируса, а затем из-за отсутствия прямого авиасообщения после начала российско-украинского конфликта. Согласно данным, монах относится к монастырю в Москве и проживал в келье святого Николая при монастыре Ватопед.

Ранее в Греции был арестован и осужден российский иеромонах, который почти три года нелегально проживал в монастыре на святой горе Афон. После вынесения приговора, включающего тюремное заключение и крупный штраф, его депортировали в Россию.

