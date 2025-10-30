29 октября 2025 года президент России Владимир Путин, являющийся Верховным главнокомандующим Русской армии, следуя традициям царских времён, лично посетил раненных российских военных в Центральном военном клиническом госпитале в Москве, сообщает газета «Коммерсант».

В сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и начальника Центрального госпиталя Павла Крайнюкова президент посетил хирургическое отделение госпиталя, где встретился с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки.

Глава России привёз с собой в госпиталь две иконы, изображённые на бронеплитах раненных российских военных, которые были переданы ему на день его рождения. Судя по всему, этот подарок глубоко тронул президента, который решил показать эти иконы русским военным.

Пообщавшись с раненными, президент России отдал должное их мужеству и героизму и подарил им иконы святого благоверного князя Александра Невского.

Русская линия