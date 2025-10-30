Русская линия
Возрождая царские традиции
Президент России Владимир Путин посетил раненных российских военных в Центральном военном клиническом госпитале в Москве…

Президент России Владимир Путин посетил раненных российских военных 29 октября 2025 года президент России Владимир Путин, являющийся Верховным главнокомандующим Русской армии, следуя традициям царских времён, лично посетил раненных российских военных в Центральном военном клиническом госпитале в Москве, сообщает газета «Коммерсант».

В сопровождении министра обороны Андрея Белоусова и начальника Центрального госпиталя Павла Крайнюкова президент посетил хирургическое отделение госпиталя, где встретился с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки.

Глава России привёз с собой в госпиталь две иконы, изображённые на бронеплитах раненных российских военных, которые были переданы ему на день его рождения. Судя по всему, этот подарок глубоко тронул президента, который решил показать эти иконы русским военным.

Пообщавшись с раненными, президент России отдал должное их мужеству и героизму и подарил им иконы святого благоверного князя Александра Невского.

Общемосковский Крестный ход будет проводиться ежегодно
Соответствующее решение приняло священноначалие Русской Православной Церкви, согласовав данный вопрос с властями российской столицы...

Священный Синод Русской Православной Церкви принял ряд важных кадровых решений
Члены Синода отправили на покой епископа Коктебельского Агафона, самовольно покинувшего место служения в Крыму и уехавшего на Украину...

Суд по делу о возможном запрете Киевской митрополии Украинской Православной Церкви перенесли на декабрь
В ходе нынешнего заседания у судьи в руках было замечено готовое постановление по только начатому рассматриваться делу, на что обратили внимание адвокаты УПЦ...

Польская Православная Церковь вновь призвала созвать Всеправославный Собор
Св. Синод Польской Церкви считает, что разрешить нынешние разногласия по украинскому вопросу невозможно без собрания священноначалия всех Поместных Православных Церквей...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем дважды Героя Советского Союза лётчика-аса А.Т. Карпова...

