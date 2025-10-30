Русская линия
Сводка новостей от 30 октября 2025

Общемосковский Крестный ход будет проводиться ежегодно
Соответствующее решение приняло священноначалие Русской Православной Церкви, согласовав данный вопрос с властями российской столицы…

Общемосковский Крестный ходПредстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к властям Москвы и получил полную поддержку мэра столицы Сергея Собянина по вопросу ежегодного проведения с Первопрестольной Общемосковского Крестного хода. Об этом стало известно по итогам прошедшего в Москве Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия. Ru.

Заслушав сообщение Его Святейшества о прошедшем 7 сентября 2025 года в Москве православном шествии в честь Собора Московских святых Синод постановил:

1. Возблагодарить Господа, сподобившего в день соборной памяти Московских святых паству Первопрестольного града объединиться в Общемосковском Крестном ходе в масштабах, не имевших в Первопрестольном граде прецедента с 1918 года.

2. Выразить глубокую благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за инициативу по организации Общемосковского крестного хода и за возглавление этого молитвенного шествия.

3. Выразить признательность Мэру Москвы С.С. Собянину, руководителям и сотрудникам правоохранительных органов, медицинских и иных городских служб, общественным движениям за содействие в организации Общемосковского крестного хода.

4. Благодарить всех архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян, принявших участие в Общемосковском крестном ходе и явивших зримое единство, особый дух молитвы, радости, благожелательности и взаимной поддержки.

5. Подчеркнуть, что многочисленность Общемосковского крестного хода стала выражением стремления верующих людей открыто и во всеуслышание свидетельствовать о своей православной вере.

6. Считать важным восстановление традиции ежегодного совершения Общемосковского крестного хода, на что уже имеется, в ответ на обращение Предстоятеля Русской Православной Церкви, согласие и поддержка мэра Москвы.

7. Рекомендовать главам митрополий и епархиальным архиереям организовывать, где такая практика еще не установлена, ежегодные городские крестные ходы в кафедральных городах епархий или, по крайней мере, — в главных городах митрополий.

