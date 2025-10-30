Польская Православная Церковь вновь призвала созвать Всеправославный Собор
Св. Синод Польской Церкви считает, что разрешить нынешние разногласия по украинскому вопросу невозможно без собрания священноначалия всех Поместных Православных Церквей…
Священный Синод Польской Православной Церкви в очередной раз выступил с инициативой созыва Всеправославного Собора, главной целью которого, по мнению польских архиереев, должен стать поиск пути преодоления существующего ныне разделения в православном мире, сообщает Телеграм-канал «Правблог».
Решение было принято на осенней сессии Синода, состоявшейся 27 октября 2025 года под председательством Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы. В ходе заседания иерархи подтвердили, что позиция Польской Православной Церкви по украинскому вопросу, вызвавшему нынешнее разделение, остается неизменной.
23 августа 2022 года Польская Православная Церковь выступила с официальным заявлением, в котором отказалась признать законность епископских и священнических хиротоний так называемой «ПЦУ». Позиция польского священноначалия заключалась в том, что сама структура Думенко не соответствует условиям каноничности, а на Украине должна быть одна автокефальная Церковь. Польская Церковь заявляла о том, что если уж автокефалия и должна быть предоставлена, то всей Церкви на Украине, а не «группе отступников».
«Принципиальным сомнением остаётся законность священнических и епископских хиротоний, в том числе так называемого „главы Православной церкви Украины“, совершённых в 1992 — 2018 годах бывшим митрополитом Киевским и всея Украины Филаретом (Денисенко). Бывший митрополит Филарет решением Русской Православной Церкви в 1992 году был лишён архиерейского и священнического рукоположения как отступник от монашеских обетов. В 1997 году в результате своих действий, нарушающих канонические нормы, возвращён в состояние мирянина. Вышеуказанные решения были одобрены всеми Поместными Православными Церквами. Лишённый рукоположения человек не может и не имеет права даровать его другим», — говорилось в заявлении.
Согласно документу, каноническое положение «ПЦУ» имеет неутешительные догматические последствия. «Таинства, совершаемые мирянами, не могут считаться действительными! Затянувшийся неформальный статус „ПЦУ“ вызывает тревогу и непонимание среди верующих, а также во всей Православной Церкви. В связи с изложенным Польская Автокефальная Православная Церковь неоднократно призывала и призывает к созыву Собрания глав Поместных Православных Церквей в духе любви, смирения и понимания», — отмечалось в заявлении.
Как видим, с тех пор позиция польского священноначалия нисколько не изменилась.
