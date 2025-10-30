Священный Синод Польской Православной Церкви в очередной раз выступил с инициативой созыва Всеправославного Собора, главной целью которого, по мнению польских архиереев, должен стать поиск пути преодоления существующего ныне разделения в православном мире, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Решение было принято на осенней сессии Синода, состоявшейся 27 октября 2025 года под председательством Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всей Польши Саввы. В ходе заседания иерархи подтвердили, что позиция Польской Православной Церкви по украинскому вопросу, вызвавшему нынешнее разделение, остается неизменной.

23 августа 2022 года Польская Православная Церковь выступила с официальным заявлением, в котором отказалась признать законность епископских и священнических хиротоний так называемой «ПЦУ». Позиция польского священноначалия заключалась в том, что сама структура Думенко не соответствует условиям каноничности, а на Украине должна быть одна автокефальная Церковь. Польская Церковь заявляла о том, что если уж автокефалия и должна быть предоставлена, то всей Церкви на Украине, а не «группе отступников».

«Принципиальным сомнением остаётся законность священнических и епископских хиротоний, в том числе так называемого „главы Православной церкви Украины“, совершённых в 1992 — 2018 годах бывшим митрополитом Киевским и всея Украины Филаретом (Денисенко). Бывший митрополит Филарет решением Русской Православной Церкви в 1992 году был лишён архиерейского и священнического рукоположения как отступник от монашеских обетов. В 1997 году в результате своих действий, нарушающих канонические нормы, возвращён в состояние мирянина. Вышеуказанные решения были одобрены всеми Поместными Православными Церквами. Лишённый рукоположения человек не может и не имеет права даровать его другим», — говорилось в заявлении.

Согласно документу, каноническое положение «ПЦУ» имеет неутешительные догматические последствия. «Таинства, совершаемые мирянами, не могут считаться действительными! Затянувшийся неформальный статус „ПЦУ“ вызывает тревогу и непонимание среди верующих, а также во всей Православной Церкви. В связи с изложенным Польская Автокефальная Православная Церковь неоднократно призывала и призывает к созыву Собрания глав Поместных Православных Церквей в духе любви, смирения и понимания», — отмечалось в заявлении.

Как видим, с тех пор позиция польского священноначалия нисколько не изменилась.

