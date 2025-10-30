Священный Синод Русской Православной Церкви принял ряд важных кадровых решений
Члены Синода отправили на покой епископа Коктебельского Агафона, самовольно покинувшего место служения в Крыму и уехавшего на Украину…
30 октября 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, в ходе которого был принят целый ряд важных кадровых решений, сообщает Патриархия.Ru.
Рассмотрев вопрос неудовлетворительного положения дел в Выборгской епархии Санкт-Петербургской митрополии, Синод постановил освободить епископа Выборгского и Приозерского Варнаву от управления Выборгской епархией. Члены Синода постановили епископу Варнаве быть Преосвященным Карасукским и Ордынским в Новосибирской области. Временное управление Выборгской епархией Синод возложил на митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.
Члены Священного Синода имели суждение о действиях викария Феодосийской епархии епископа Агафона (Опанасенко). 18 июля 2025 года епископ Коктебельский Агафон направил епископу Феодосийскому и Керченскому Илариону прошение в электронном виде о предоставлении ему лечебного отпуска с 19 июля по 16 августа 2025 года, после чего перестал отвечать на телефонные звонки. В дальнейшем выяснилось, что к этому времени епископ Агафон распродал часть своего имущества и покинул Россию. 27 июля 2025 года из открытых источников сети Интернет стало известно о том, что в Киеве 23 июля состоялось заседание Синода Украинской Православной Церкви, на котором епископ Коктебельский Агафон был назначен викарием Киевской митрополии с титулом «Калиновский».
В связи с самовольным оставлением места служения епископом Коктебельским Агафоном и его отъездом из епархии без ведома Священного Синода и епархиального архиерея, принимая во внимание, что сведения из открытых источников о его назначении викарием Киевской митрополии не подтверждены документально, Синод поставил епископу Агафону на вид нарушение им канонического порядка и почислил его на покой. Также, в случае возникновения новых обстоятельств или получения сведений относительно возможного совершения епископом Агафоном (Опанасенко) церковных правонарушений, Синод постановил иметь дополнительное суждение.
Члены Синода имели суждение и о положении дел в Нижегородской епархии. По итогам обсуждения Синод освободил епископа Дальнеконстантиновского Филарета от должности викария Нижегородской епархии и почислил его на покой. Местом пребывания на покое епископу Филарету Священный Синод постановил определить Казанский Чимеевский мужской монастырь Курганской епархии под архипастырским наблюдением митрополита Курганского и Белозерского Даниила. Управляющему делами Московской Патриархии Синод поручил назначить комиссию по изучению поступивших в распоряжение Московской Патриархии материалов, обвиняющих епископа Филарета в совершении тяжких канонических преступлений, и в случае подтверждения обвинений передать его дело в Высший общецерковный суд.
Синод заслушали прошение епископа Верейского Пантелеимона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и постановил удовлетворить это прошение. Члены Синода выразили благодарность епископу Пантелеимону за понесённые многолетние труды и определили для него местом пребывания на покое г. Москву с назначением его почетным настоятелем храма благоверного Царевича Димитрия при 1-й Градской больнице.
Члены Синода заслушали прошение митрополита Уфимского и Башкортостанского Никона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и по итогам обсуждения удовлетворили это прошение. Синод выразил благодарность митрополиту Никону за понесенные многолетние труды по управлению Башкортостанской митрополией и Уфимской епархией и определил для митрополита Никона местом пребывания на покое г. Уфу с получением содержания от Уфимского епархиального управления. Преосвященным Уфимским и Башкортостанским, главой Башкортостанской митрополии, Синод постановил быть епископу Барышскому и Инзенскому Филарету с освобождением его от управления Барышской епархией и выражением благодарности за понесенные труды. Временное управление Барышской епархией Синод возложил на митрополита Симбирского и Новоспасского Лонгина, главу Симбирской митрополии.
Синод рассмотрел вопрос о замещении вакантных кафедр Великолукской епархии (Псковская митрополия), Нижнетагильской епархии (Екатеринбургская митрополия) и Вяземской епархии (Смоленская митрополия). По итогам обсуждения члены Синода постановили избрать Преосвященным Великолукским и Невельским — клирика Великолукской епархии иеромонаха Варнаву (Снытко), Преосвященным Нижнетагильским и Невьянским — клирика Екатеринбургской епархии игумена Мелитона (Зыбина), а Преосвященным Вяземским и Гагаринским — клирика Коломенской епархии иеромонаха Алексия (Куклева).
Священный Синод рассмотрел вопрос о состоявшемся в ходе Внеочередного общего собрания Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции избрании игумена Августина (Макбета) викарным архиереем Архиепископии, утвердил это решение, усвоив ему титул «Талдомский».
