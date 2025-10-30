Александр Терентьевич Карпов родился 4 октября 1917 г. в семье крестьянина в деревне Филенево, где окончил начальную школу, а затем отучился ещё в трех классах и школе ФЗУ в Калуге. В 1935 — 1939 гг. Карпов работал слесарем на Калужском машиностроительном заводе, без отрыва от производства окончив школу пилотов при Калужском аэроклубе, а затем и Качинскую военно-авиационную школу летчиков (1940).

Будучи призванным на фронт с 22 июня 1941 г., Карпов участвовал в воздушных боях на Ленинградском фронте, был лётчиком, командиром звена, заместителем командира и командиром эскадрильи истребительного авиационного полка. Летчик проявлял исключительное мужество и отвагу, смело вступал в бой с превосходившими силами противника. К осени 1944 г. Карпов совершил около 500 боевых вылетов, провел 97 воздушных боев, сбил лично 28 боевых самолетов и 8 в группе, за что дважды удостоился звания Героя Советского Союза, 3 орденов Красного Знамени и ордена Александра Невского. Погиб гвардии майор Карпов 30 октября 1944 г. при выполнении боевого задания.

