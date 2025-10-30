В ходе нынешнего заседания у судьи в руках было замечено готовое постановление по только начатому рассматриваться делу, на что обратили внимание адвокаты УПЦ…

30 октября 2025 года в Шестом апелляционном суде Киева состоялось заседание по делу об иске Госэтнополитики о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви. Заседание длилось около 5,5 часов с перерывом, передаёт СПЖ.

Как сообщил адвокат УПЦ протоиерей Никита Чекман, на заседании были удовлетворены ходатайства Киевской митрополии о истребовании всех документов, которые послужили основанием для проведения исследований и вынесения всех приказов.

«Госэтнополитики не предоставила все документы, в частности, это касалось служебной записки, которую они после получения нашего адвокатского запроса засекретили под грифом „для служебного пользования“. Поэтому суд удовлетворил наше ходатайство», — заявил священник.

Также он сообщил, что многие верующие подали заявления о привлечении к делу в качестве третьих лиц. Более тысячи таких заявлений уже поступило в суд, ещё 300 находятся в канцелярии.

«Поскольку их очень много, мы как представители Киевской митрополии не имели возможности с ними ознакомиться и также заявили ходатайство об отложении для необходимости ознакомления. Все эти вопросы о привлечении верующих и о привлечении некоторых юридических лиц, в частности Епархиальных управлений и монастырей, также будут решены уже на следующем судебном заседании, после того как все представители будут иметь возможность с ними ознакомиться», — подчеркнул о. Никита.

Во время зачитывания судьей списка имен, претендующих на участие в заседаниях в качестве третьей стороны, адвокат обратил внимание, что судья зачитал их из документа под названием «Ухвала» (Постановление — РЛ).

«То есть, решение уже принято? Зачем же мы здесь собрались?» — обратился к судье адвокат. Судья в ответ заверил, что это не «Ухвала», а некий «проект». Но показать адвокатам название документа отказался.

Поскольку сторонам необходимо было ознакомиться с большим массивом данных, суд постановил отложить заседание на полтора месяца.

Русская линия