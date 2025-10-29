Телеграм-канал Святогорской Лавры опубликовал подробности издевательств режима Зеленского над наместником Святогорской обители митрополитом Арсением, который был выпущен судом из СИЗО, но тут же арестован представителями Служба безопасности Украины.

Ниже мы провидим представленную хронологию событий:

23 октября 2025 года Днепровский апелляционный суд принял решение об освобождении наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения под залог.

В понедельник, 27 октября, залог был внесён 20-ю неравнодушными к судьбе владыки людьми.

28 октября, несмотря на то, что сторона защиты на тот момент ещё не предоставила в СИЗО документов о внесении залога, в 16 ч. 59 мин. владыка был выпущен из СИЗО. При этом он не имел при себе никаких денежных средств и средств связи. Сразу при выходе из СИЗО его задержали сотрудники СБУ, которые увезли владыку в отделение к следователю второго управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

При задержании владыки Арсения присутствовал адвокат из центра бесплатной правовой помощи. Сотрудники СБУ аргументировали задержание тем, что подозреваемый, по их мнению, может сбежать с целью избежать уголовной ответственности.

Узнав о случившемся, в отделение СБУ прибыли два адвоката митрополита Арсения. Они подали следователю ходатайство о немедленном освобождении владыки, заявив, что задержание не имеет никаких обоснований и потому является незаконным. В этом ходатайстве им было отказано.

С момента задержания до полуночи владыка оставался в отделении СБУ.

В 00:00 ночи владыку увезли в больницу скорой помощи в Днепре. Осмотревшая его кардиолог, мельком пролистав медицинские документы с рекомендациями о проведении сердечной операции, не опросив пациента, на ходу измерив давление, сделала вывод, что владыка Арсений не нуждается в госпитализации. Далее, согласно процедуре, владыка прошёл проверку в психиатрической больнице Днепра на наличие в его организме алкоголя и наркотических веществ.

В 1:20 ночи архиерея привезли к изолятору временного содержания № 1 Главного управления Нацполиции Днепропетровской области. У входа в изолятор была очередь, так что прежде, чем попасть внутрь, владыка Арсений 1,5 часа находился с сотрудниками СБУ в автомобиле без доступа к минимальным удобствам. Около 3:00 часов ночи он вошёл в изолятор. Там около часа проводились различные бюрократические процедуры, и только в 4:00 утра он был заключён в камере.

Сегодня Шевченковский районный суд Днепра будет рассматривать жалобы адвокатов на незаконное задержание митрополита Арсения.

Также должно состояться заседание Соборного районного суда Днепра по избранию владыке меры пресечения в связи с вручённым ему 10 октября этого года нового подозрения — по статье 436−2 Уголовного кодекса Украины («оправдание агрессии РФ»). Сторона обвинения подала ходатайство о содержании владыки под стражей. Дата и время проведения слушания пока не известны.

Кроме того, на сегодня, на 13:00, запланировано очередное подготовительное заседание Славянского горрайонного суда.

Об условиях содержания владыки и состоянии его здоровья информации пока нет.

Русская линия