Глава Католической церкви примет участие во «Вселенском молитвенном сборе» в Никее и Литургии на Фанаре…

Ватикан обнародовал программу визита папы Римского Льва в Никею и на Фанар

Согласно официальной программе, опубликованной Ватиканом, утром 27 ноября папа Римский Лев отправится из Рима в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и иностранными дипломатами, аккредитованными в Турции, сообщает портал «OrthodoxTimes».

28 ноября глава Ватикана отправится вместе с Константинопольским Патриархом Варфоломеем в Никею на «Вселенский молитвенный сбор», который пройдёт на месте археологических раскопок базилики Святого Неофита. Вечером папа Римский прибудет в Стамбул.

29 ноября папа посетит мечеть Султана Ахмеда (Голубую мечеть), а затем отправится на Фанар, где примет участие в службе «Доксология», после чего состоится его личная встреча с Патриархом Варфоломеем. Оба лидера подпишут совместную декларацию в Патриаршей резиденции. Позже в тот же день глава Ватикана отслужит мессу на «Фольксваген-Арене».

30 ноября папа Римский посетит Армянский собор в Стамбуле, а в 10:30 утра вернётся на Фанар на престольный праздник в честь апостола Андрея Первозванного. Ожидается, что он посетит Божественную литургию в церкви Святого Георгия и выступит с обращением.

После обеда с Патриархом Варфоломеем глава Ватикана вылетит из аэропорта Стамбула в Ливан, где продолжит свой визит до 2 декабря.

