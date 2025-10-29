Русская линия
Сводка новостей от 29 октября 2025

Ватикан обнародовал программу визита папы Римского Льва в Никею и на Фанар
Глава Католической церкви примет участие во «Вселенском молитвенном сборе» в Никее и Литургии на Фанаре…

Папа Римский ЛевСогласно официальной программе, опубликованной Ватиканом, утром 27 ноября папа Римский Лев отправится из Рима в Анкару, где встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и иностранными дипломатами, аккредитованными в Турции, сообщает портал «OrthodoxTimes».

28 ноября глава Ватикана отправится вместе с Константинопольским Патриархом Варфоломеем в Никею на «Вселенский молитвенный сбор», который пройдёт на месте археологических раскопок базилики Святого Неофита. Вечером папа Римский прибудет в Стамбул.

29 ноября папа посетит мечеть Султана Ахмеда (Голубую мечеть), а затем отправится на Фанар, где примет участие в службе «Доксология», после чего состоится его личная встреча с Патриархом Варфоломеем. Оба лидера подпишут совместную декларацию в Патриаршей резиденции. Позже в тот же день глава Ватикана отслужит мессу на «Фольксваген-Арене».

30 ноября папа Римский посетит Армянский собор в Стамбуле, а в 10:30 утра вернётся на Фанар на престольный праздник в честь апостола Андрея Первозванного. Ожидается, что он посетит Божественную литургию в церкви Святого Георгия и выступит с обращением.

После обеда с Патриархом Варфоломеем глава Ватикана вылетит из аэропорта Стамбула в Ливан, где продолжит свой визит до 2 декабря.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Святогорский Арсений вновь оказался в СИЗО
Соборный районный суд Днепра рассмотрит требование украинских спецслужб вновь арестовать владыку в рамках нового уголовного дела...

Синод Белорусского Экзархата Русской Православной Церкви призвал верующих к посту 29 и 30 октября
Члены белорусского Синода решили таким образом поддержать своих собратьев по вере на Украине. На эти дни назначено судебное заседание по возможному запрету Киевской митрополии УПЦ...

В Сербии открылось представительство Российского исторического общества
В открытии представительства, которое возглавил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, принял участие Святейший Патриарх Сербский Порфирий...

Бывший митрополит Пафосский Тихик продолжает оставаться в больнице
В настоящее время греческие врачи решают, требуется ли владыке кардиохирургическая операция или нет...

Ватикан обнародовал программу визита папы Римского Льва в Никею и на Фанар
Глава Католической церкви примет участие во «Вселенском молитвенном сборе» в Никее и Литургии на Фанаре...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Императрицу Анну Иоанновну, чудесное спасение Царской Семьи при катастрофе на станции Борки и издание Манифеста 17 октября...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика