Члены белорусского Синода решили таким образом поддержать своих собратьев по вере на Украине. На эти дни назначено судебное заседание по возможному запрету Киевской митрополии УПЦ…

28 октября 2025 Синод Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата выступил с открытым обращением в связи с продолжающимися гонениями на иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской Православной Церкви, в котором обратил внимание общественности на ужесточении гонений на верующих на Украине.

«С глубоким прискорбием Синод Белорусской Православной Церкви воспринимает известия о продолжающихся и усиливающихся гонениях на иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян Украинской Православной Церкви, — говорится в документе.

Синод Белорусской Православной Церкви неоднократно заявлял от лица православных верующих Республики Беларусь о всеобщей обеспокоенности положением дел канонической Православной Церкви на территории Украины. Но, к сожалению, в настоящее время мы с большой болью и тревогой констатируем, что неправомерные действия против единственной в стране канонической Православной Церкви продолжаются".

В белорусском Синоде обратили внимание на тот факт, что управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) призвал верующих украинцев к усиленной молитве и строгому посту 29 и 30 октября. «В эти дни будет проходить судебное заседание, конечной целью которого является прекращение деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви», — пояснили члены Синода.

В своём обращении иерарх отметил, что Украинской Православной Церкви с человеческой точки зрения не от кого ждать помощи, однако верующие должны уповать на Бога. Нынешние испытания не должны пугать, а, напротив, стать поводом к усилению молитвы и смиренному принятию воли Божией. Митрополит также обратил внимание на символизм даты заседания, которая совпадает с днем чествования иконы Божией Матери «Избавительница». Владыка выразил веру, что Пресвятая Богородица услышит молитвы верующих и защитит их.

«С любовью и болью сопереживая нашим соседям и братьям по вере, призываем верных чад Белорусской Православной Церкви поддержать их усердной молитвой и постом в эти дни. Да поможет Господь всем верным чадам Своим по молитвам Пречистой Владычицы Богородицы, сонма Киево-Печерских святых, подвижников, новомучеников и исповедников Церкви нашей!»

Русская линия