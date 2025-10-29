Русская линия
Сводка новостей от 29 октября 2025

Бывший митрополит Пафосский Тихик продолжает оставаться в больнице
В настоящее время греческие врачи решают, требуется ли владыке кардиохирургическая операция или нет…

Митрополит Пафосский ТихикБывший правящий архиерей Пафосской митрополии Кипрской Православной Церкви митрополит Тихик, который с 23 октября находится в афинской больнице, завершает комплексное кардиологическое обследование, по результатам которого будет принято решение о необходимости или нет проведения кардиохирургической операции, сообщает СПЖ.

«Если врачи скажут, что необходимо оперировать сейчас — будем решать. Если скажут, что нет острой необходимости, владыка вернётся на остров и примет участие в заседании Священного Синода, куда его направил Патриарх Варфоломей», — пояснил сопровождающий владыку священник Евангелос.

Отец Евангелос отметил, что многие верующие хотели навестить митрополита Тихика, однако по медицинским показаниям посещения не допускались. Многие благотворители предлагали финансовую помощь для покрытия расходов на лечение. В частности, одна благотворительница из США предложила крупную сумму — тысячи долларов — для возможного лечения в Америке, если потребуется операция.

«Все пожертвования были с благодарностью отклонены, поскольку и семья владыки, и мы все способны покрыть эти расходы», — подчеркнул о. Евангелос.

Он отметил, что митрополит Тихик «принял решение Вселенского Патриархата» в деле его апелляции. «Я знаю, что некоторые критиковали это решение, но хочу, чтобы вы кое-что знали. Были допущены упущения — знайте об этом. Как врач, я понимаю, что даже одно упущение может означать очень многое. По крайней мере, я буду просить прощения за допущенное упущение и исправлять его», — сказал о. Евангелос.

Обращаясь к верующим, митрополит Тихик сказал:

«Слава Богу! Благодарю Бога, благодарю всех вас. Вы были рядом со мной постоянно — врачи, медицинский персонал, все, кто так хорошо ко мне относился. Благодарю всех людей, которые молятся и заботятся о моем здоровье. Я тоже молюсь за всех, особенно за Пафос, который я люблю, и за Церковь в целом. Да дарует Бог каждому всякое благо. Молитесь о моем здоровье, молитесь обо всем мире, молитесь о нашей Церкви».

