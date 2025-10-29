Сегодня день памяти дочери Царя Иоанна V Алексеевича, племянниц Императора Петра Великого Императрицы Анны Иоанновны, скончавшейся 17 октября 1740 г.

Анна Иоанновна родилась 28 января 1693 г., была замужем (1710−11 гг.) за герцогом Курляндским Фридрихом Вильгельмом, овдовев, жила в Митаве. После смерти Императора Петра II была приглашена 25 января 1730 г. Верховным тайным советом на российский престол. Верховники попытались ограничить самодержавие, предложив Анне подписать «кондиции» — условия восшествия на престол, согласно которым без Верховного тайного совета Императрица не могла объявлять войну, заключать мир, вводить новые подати и налоги, производить в чины выше полковника, жаловать вотчины, без суда лишать дворянина жизни, чести и имущества, вступать в брак, назначать наследника престола. Анна «кондиции» сначала подписала, но по прибытии в Москву, убедившись в верности дворянства, вручившего ей 25 февраля 1730 г. челобитную с просьбой о восстановлении Самодержавия и получив поддержку А.И.Остермана, Феофана Прокоповича, П.И.Ягужинского, А.Д.Кантемира и других лидеров оппозиции, публично разорвала «кондиции». После восшествия на престол распустила Верховный тайный совет, восстановила значение Сената, учредила Кабинет министров в 1731 г., в состав которого вошли А.И.Остерман, Г. И.Головкин, А.М.Черкасский, позднее П.И.Ягужинский и А.П.Волынский. В годы ее правления был отменен указ о единонаследии, учрежден Шляхетный кадетский корпус (1731), ограничена 25 годами служба дворян, что было шагом к будущей «вольности» дворянства. Ближайшее окружение Анны Иоанновны составляли иностранцы (Э.И.Бирон, К.Г.Левенвольде, Б.X.Миних, П.П.Ласси), огромное влияние имел ее фаворит Э.И.Бирон. С его именем связана эпоха «бироновщины» — темной страницы нашей истории, когда процветали казнокрадство, распущенность нравов, неуважение к русским традициям. В 1740 г. был казнен кабинет-министр А.П.Волынский, стремившийся к ограничению влияния иностранцев на внутреннюю и внешнюю политику России. В армии под руководством Б.X.Миниха проводилась военная реформа, были сформированы Измайловский и Конный гвардейские полки. Война с Турцией 1735−39 гг., в ходе которой было разгромлено Крымское ханство, завершилась невыгодным для России Белградским миром. Перед смертью Анна Иоанновна назначила своим наследником младенца Ивана VI Антоновича при регентстве Бирона.

Сегодня мы также отмечаем 125 лет со дня чудесного спасения Царской Семьи при катастрофе на станции Борки. 17 октября 1888 г. в районе станции Борки в 49 верстах от Харькова произошла одна из самых серьезных железнодорожных катастроф того времени. На полном ходу сошел с рельсов царский поезд, в котором ехал Государь Александр III со всей Семьей. В результате аварии погибли 23 человека, 19 получили ранения. При этом никто из Царской Семьи, находившейся в тот момент в вагоне-столовой, не пострадал. Государь Император Александр III лично поддерживал потолок смятого вагона, давая возможность выбраться из-под обломков своим родным, а затем помогал оказывать первую помощь раненым. Царь писал своему брату великому князю Сергею Александровичу: «Этот день не изгладится никогда из нашей памяти. Он был слишком страшен и слишком чуден, потому что Христос желал доказать всей России, что Он творит еще чудеса и спасает от явной погибели верующих в Него и в Его великую милость». В честь чудесного спасения Царской Семьи в Российской Империи было построено много храмов. В районе станции Борки, в частности, были сооружены часовня Спаса Нерукотворного Образа и храм во Имя Всемилостивого Спаса.

В этот день в 1905 г. Императором Николаем II был подписан знаменитый Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», который был шагом к установлению конституционной монархии. Манифест был вырван революцией, его разработчиком был C.Ю.Витте, убедивший Государя пойти на уступку «общественному мнению». Манифест включал три основных пункта, Государь повелевал: «1.Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей кратности остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку, и 3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей».

Публикация Манифеста не остановила революцию, а только подтолкнула ее. Революцию остановили русские монархисты и жесткие меры министров внутренних дел П.П.Дурново и П.А.Столыпина.

В 1906 г. Основные Законы Российской Империи были приведены в согласие с нормами Манифеста. Монархисты выступали за отмену этих норм, предлагали изменить кодификацию, восстановить Самодержавие. Накануне 1917 г. Государь склонялся к проведению подобных мер.

