26 октября 2025 года в Белграде в торжественной обстановке состоялось учредительное заседание представительства Российского исторического общества в Сербии. Представительство, учрежденное в июне 2025 года, возглавил бывший вице-премьер страны, председатель Наблюдательного совета «Сербиягаз» Александр Вулин, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В числе участников мероприятия были Святейший Патриарх Сербский Порфирий, сопредседатель РИО, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Республики Сербии Ивица Дачич, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, иерархи Сербской Православной Церкви митрополит Бачский Ириней и митрополит Будимлянско-Никшичский Мефодий, историк профессор Александр Ракович, многочисленные представители общественности и другие гости. В общей сложности в зале собрались более тысячи человек.

В формате видеоприветствия выступил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, обративший внимание на то, что исторические связи двух стран имеют богатую и продолжительную традицию, их укрепляет единство веры и близость культур народов России и Сербии. Сергей Нарышкин поблагодарил Александра Вулина за инициативу по созданию представительства, выразив уверенность в том, что появление такой площадки выведет сотрудничество российских и сербских историков на качественно новый уровень, укрепит научные и культурные связи двух стран.

Александр Вулин, выступая на заседании, заявил, что представительство объединит тех, для кого важно сохранение исторической памяти.

В своей речи Константин Могилевский рассказал о связях русского и сербского народов на протяжении веков, упомянув примеры взаимовыручки и сотрудничества в разные исторические периоды. По его словам, представительство будет заниматься историческим просвещением, способствовать контактам между российскими и сербскими гуманитарными центрами, развитию взаимодействия между архивами и музеями двух стран.

«От имени всех, кто носит в сердце чувство и опыт близости Сербии и России, сербского и русского народов, мы собрались сегодня не только чтобы отметить истинную дружбу и братские отношения, но чтобы подтвердить и скрепить завет, который нам оставили наши предки и предшественники», — сказал Святейший Патриарх Сербский Порфирий. Предстоятель Сербской Православной Церкви отметил, что торжественное открытие представительства Русского исторического общества в Сербии «является подтверждением продолжающейся взаимной духовной связи между сербским и русским народами, которые гармонично и родственно живут на протяжении всей истории и, Бог даст, будут жить в будущем».

Поздравив присутствовавших с открытием представительства Русского исторического общества в стране, Святейший Патриарх Сербский Порфирий призвал на всех Божие благословение и пожелал успехов в предстоящей работе этого учреждения.

В числе выступавших также был митрополит Бачский Ириней. Иерарх выразил радость в связи с возможностью принять участие в событии, ознаменовавшем начало деятельности представительства Русского исторического общества в Сербии, которая будет посвящена «познанию, изучению и популяризации общей истории двух наших братских народов и двух наших сестринских Православных Церквей».

